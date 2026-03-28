Наступила эра "домохозяек": украинские производители дронов ответили на критику Rheinmetall

Представители компании Skyfall с юмором ответили на критику СЕО крупнейшего производителя оружия в мире, компании Rheinmetall

В прошлом месяце, возвращаясь из Киева, штатный автор журнала The Atlantic Саймон Шустер проезжал через Германию, а потому решил встретиться с руководителями компнии Rheinmetall для интервью. Предметом разговора стал рост применения беспилотников в войне в Украине, пишет Фокус.

В ходе интервью СЕО Rheinmetall Армин Паппергер раскритиковал украинских производителей дронов и фактически назвал их "украинскими домохозяйками". Он заявил, что заводы по производству дронов в Украине — не более, чем домохозяйки с 3D-принтерами на кухне.

На критику СЕО Rheinmetall отреагировал один из ведущих украинских производителей дронов — компания Skyfall. Об этом Саймон Шустер написал в своей социальной сети Х, заявив, что у украинских производителей дронов есть несколько соображений по поводу его интервью с генеральным директором Rheinmetall.

Відео дня

Представители компании Skyfall отреагировали, заявив, что в мире, вероятно, уже наступила эра "домохозяек":

"Если дрон, сделанный украинскими "домохозяйками", — это все, что нужно, чтобы уничтожать танки и артиллерию… то, похоже, официально наступила эра "домохозяек", — говорится в сообщении.

Отметим, что компания Rheinmetall наиболее известна производством артилерии и танков. В то же время ВСУ научились уничтожать такое устаревшее вооружение с помощью дешевых беспилотников. По словам Саймона Шустера, он полагал, что руководители Rheinmetall будут захвачены угрозой этой революции в военной технике, однако на самом деле представители компании раскритиковали украинских производителей, заявив, что они не используют какие-либо инновации в отрасли.

