Настала ера "домогосподарок": українські виробники дронів відповіли на критику Rheinmetall

Представники компанії Skyfall з гумором відповіли на критику СЕО найбільшого виробника зброї у світі, компанії Rheinmetall

Минулого місяця, повертаючись із Києва, штатний автор журналу The Atlantic Саймон Шустер проїжджав через Німеччину, а тому вирішив зустрітися з керівниками компнії Rheinmetall для інтерв'ю. Предметом розмови стало зростання застосування безпілотників у війні в Україні, пише Фокус.

Під час інтерв'ю СЕО Rheinmetall Армін Паппергер розкритикував українських виробників дронів і фактично назвав їх "українськими домогосподарками". Він заявив, що заводи з виробництва дронів в Україні — не більше, ніж домогосподарки з 3D-принтерами на кухні.

На критику СЕО Rheinmetall відреагував один із провідних українських виробників дронів — компанія Skyfall. Про це Саймон Шустер написав у своїй соціальній мережі Х, заявивши, що українські виробники дронів мають кілька міркувань щодо його інтерв'ю з генеральним директором Rheinmetall.

Представники компанії Skyfall відреагували, заявивши, що у світі, ймовірно, вже настала ера "домогосподарок":

"Якщо дрон, зроблений українськими "домогосподарками", — це все, що потрібно, щоб знищувати танки й артилерію... то, схоже, офіційно настала ера "домогосподарок", — ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що компанія Rheinmetall найбільш відома виробництвом артилерії і танків. Водночас ЗСУ навчилися знищувати таке застаріле озброєння за допомогою дешевих безпілотників. За словами Саймона Шустера, він вважав, що керівники Rheinmetall будуть захоплені загрозою цієї революції у військовій техніці, однак насправді представники компанії розкритикували українських виробників, заявивши, що вони не використовують жодних інновацій у галузі.

