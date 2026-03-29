"Домогосподарки з 3D-принтерами": у Rheinmetall виправдалися після слів гендиректора про українські дрони
Провідний німецький оборонний концерн Rheinmetall відреагував на ажіотаж навколо критики на адресу українських виробників дронів.
СЕО Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що Україна не привносить інновацій у сферу виробництва зброї, а заводи з виробництва дронів у нашій країні — не більше, ніж домогосподарки з 3D-принтерами на кухні. Через дві доби після скандального інтерв'ю компанія виступила із заявою.
У Rheinmetall заявили, що "глибоко поважають" величезні зусилля українського народу щодо захисту від російського нападу, що триває уже понад чотири роки.
"Кожна жінка і кожен чоловік в Україні роблять неоціненний внесок. Особлива заслуга України в тому, що вона веде дуже ефективну боротьбу навіть з обмеженими ресурсами. Інноваційна сила та бойовий дух українського народу надихають нас. Ми вдячні за можливість підтримати Україну наявними в нашому розпорядженні ресурсами", — йдеться на сторінці концерту в Х.
У коментарях користувачі розкритикували більш ранні слова Паппергера на адресу українців.
"У мене багато ваших акцій, і я глибоко розчарований. Мало того, що ви проявили неповагу, так ви ще й обвалили акції. Ви підставили українців, себе і акціонерів, наскільки ж дурним можна бути?!?", "Класичний твіт у стилі європейських вихідних, покликаний мінімізувати збитки після самовпевненого провалу вашого генерального директора. Ви самі натрапили на свої дописи з образою на адресу "домогосподарок з 3D-принтерами", а тепер раптом вихваляєте саме українську інновацію, яку ви висміяли", "Певно, вашому генеральному директору варто було б подумати, перш ніж говорити! Це було ганебно, і я очікую справжніх вибачень, а не кількох порожніх слів про хоробрість України та українців!", — пишуть під заявою.
Компанія Rheinmetall найбільш відома виробництвом артилерії і танків. Водночас ЗСУ навчилися знищувати таке застаріле озброєння за допомогою дешевих безпілотників. За словами Саймона Шустера, він вважав, що керівники Rheinmetall врахують загрозу цієї революції у військовій техніці, однак насправді представники компанії розкритикували українських виробників, заявивши, що вони не використовують жодних інновацій у галузі.
На критику СЕО Rheinmetall відреагував один із провідних українських виробників дронів — компанія Skyfall.
"Якщо дрон, зроблений українськими "домогосподарками", — це все, що потрібно, щоб знищувати танки й артилерію... то, схоже, офіційно настала ера "домогосподарок", — ідеться в повідомленні.
