БМП Lynx йде в серію: коли Rheinmetall запустить випуск бронемашин в Україні

Україна і Німеччина підписали перші домовленості, що передбачають локалізацію виробництва бойових машин піхоти Lynx від компанії Rheinmetall. Проєкт передбачає створення нового заводу на території України, запуск якого планується вже до кінця поточного року.

Минулого тижня на зустрічі в Рамштайні міністри оборони Німеччини та України підписали угоду, яка передбачає спільний промисловий проєкт з виробництва БМП Lynx. Згідно з інформацією видання Defence Network, отриманою з джерел, компанія Rheinmetall планує відкрити завод в Україні до кінця цього року.

Цей крок фактично підтверджує перехід до фінальної стадії локалізації випуску бронетехніки Lynx — сучасної платформи, розробленої для потреб піхоти та механізованих підрозділів НАТО.

Коментуючи новину оглядачі Defense Express зазначили, що цей проєкт істотно вплине на потенціал Сил оборони, оскільки потреба в бронетехніці для Сухопутних військ залишається великою. Однак у цій ситуації аналітики рекомендують оцінювати інформацію з "холодною головою".

Відео дня

"Rheinmetall відома тим, що неодноразово робила заяви про швидку реалізацію проєкту, щоб потім визнати наявність затримок і перешкод, як-от бюрократія для заводу боєприпасів або інші питання", — пише видання.

Проте німецький концерн демонструє стійку динаміку присутності в Україні. Уже працює підприємство з ремонту бронетехніки, розпочато будівництво потужностей з випуску артилерійських снарядів, а також реалізується контракт на постачання систем ППО Skyranger загальною вартістю сотень мільйонів євро.

Таким чином, якщо плани Rheinmetall вдасться реалізувати, до кінця 2025 року в Україні може запрацювати лінія фінального складання БМП Lynx. На початковому етапі, ймовірно, йтиметься саме про складальне виробництво з поступовим розширенням на виготовлення окремих вузлів і компонентів.

Нагадаємо, у січні 2025 року німецький концерн Rheinmetall передав ЗСУ перший екземпляр новітньої гусеничної БМП Lynx KF41. Техніка озброєна 35-мм автоматичною гарматою, спареним кулеметом калібру 7,62 мм і пусковою установкою ПТРК Spike.