БМП Lynx идет в серию: когда Rheinmetall запустит выпуск бронемашин в Украине

Украина и Германия подписали первые договоренности, предусматривающие локализацию производства боевых машин пехоты Lynx от компании Rheinmetall. Проект предполагает создание нового завода на территории Украины, запуск которого планируется уже до конца текущего года.

На прошлой неделе на встрече в Рамштайне министры обороны Германии и Украины подписали соглашение, которое предусматривает совместный промышленный проект по производству БМП Lynx. Согласно информации издания Defence Network, полученной из источников, компания Rheinmetall планирует открыть завод в Украине до конца этого года.

Этот шаг фактически подтверждает переход к финальной стадии локализации выпуска бронетехники Lynx — современной платформы, разработанной для нужд пехоты и механизированных подразделений НАТО.

Комментируя новость обозреватели Defense Express отметили, что данні проект существенно повлияет на потенциал Сил обороны, поскольку потребность в бронетехники для Сухопутных войск остается большой. Однако в данной ситуации аналитики рекомендуют оценивать информацию с "холодной головой".

"Rheinmetall известна тем, что неоднократно делала заявления о скорой реализации проекта, чтобы потом признать наличие задержек и препятствий, таких как бюрократия для завода боеприпасов или другие вопросы", — пишет издание.

Тем не менее немецкий концерн демонстрирует устойчивую динамику присутствия в Украине. Уже работает предприятие по ремонту бронетехники, начато строительство мощностей по выпуску артиллерийских снарядов, а также реализуется контракт на поставку систем ПВО Skyranger общей стоимостью сотен миллионов евро.

Таким образом, если планы Rheinmetall удастся реализовать, к концу 2025 года в Украине может заработать линия финальной сборки БМП Lynx. На начальном этапе речь, вероятно, будет идти именно о сборочном производстве с постепенным расширением на изготовление отдельных узлов и компонентов.

Напомним, в январе 2025 немецкий концерн Rheinmetall передал ВСУ первый экземпляр новейшей гусеничной БМП Lynx KF41. Техника вооружена 35-мм автоматической пушкой, спаренным пулеметом калибра 7,62 мм и пусковой установки ПТРК Spike.