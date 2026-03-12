Склады Rheinmetall "завалены" артиллерийскими снарядами: почему их невозможно передать Украине

У одного из крупнейших производителей боеприпасов в мире, оборонного концерна Rheinmetall много артиллерийских снарядов на складах. Однако Украина не может получить их.

Причина заключается в нехватке денег для закупки боеприпасов. Об этом заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер во время пресс-конференции, сообщило DW.

По его словам, Европа должна принять решение о выделении Украине кредита 90 миллиардов евро. Из них 60 миллиардов должны пойти на боеприпасы и другое оборудование. Однако из-за непредоставления кредита оформить заказ невозможно.

"Мы продолжаем производить большую часть продукции. Например, сейчас у меня на складах лежат артиллерийские боеприпасы, которые я не могу продать Украине", — заявил Паппергер.

При этом он рассказал, что Rheinmetall строит свой завод по производству боеприпасов, однако процесс задерживается. Причина заключается в том, что гражданские пока не закончили свою работу, сказал он, не уточнив, какую именно работу не завершили.

Работа по строительству завода по производству боеприпасов может быть построен где-то за год. Ранее говорили, что производство должно было стартовать примерно летом 2026 года.

Издание Defense Express уточнило, что уже не впервые в Rheinmetall жалуются на проблему нехватки средств для поставки вооружения в Украину.

Так, в ноябре 2025 года стало известно, что на производство боевых машин пехоты Lynx от Rheinmetall в Украине к тому времени до сих пор не выделили денег.

20 февраля стало, что Венгрия наложила вето на решение ЕС о выделении Украине кредита. Из-за непредоставления кредита от Евросоюза Украина рискует потерять также кредит в 8 миллиардов евро от Международного валютного фонда, предоставление которого зависит именно от кредита от ЕС.

Впоследствии стало известно, что Евросоюз планирует предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро даже несмотря на вето Венгрии на это решение.

Позже премьер Словакии Роберт Фицо намекнул, что его страна может заблокировать кредит Украине размером 90 миллиардов евро, если действующий премьер Венгрии Виктор Орбан и его партия "Фидес" проиграет выборы.

11 марта в Politico сообщили, что Украина получит деньги от стран Европейского Союза даже при условии, что Словакия и Венгрия будут продолжать блокирование обещанного кредита в размере 90 миллиардов евро.