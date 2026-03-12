Склади Rheinmetall "завалені" артилерійськими снарядами: чому їх неможливо передати Україні

В одного з найбільших виробників боєприпасів у світі, оборонного концерну Rheinmetall багато артилерійських снарядів на складах. Однак Україна не може отримати їх.

Причина полягає в браку грошей для закупівлі боєприпасів. Про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер під час пресконференції, повідомило DW.

За його словами, Європа має ухвалити рішення щодо виділення Україні кредиту 90 мільярдів євро. З них 60 мільярдів мають піти на боєприпаси та інше обладнання. Однак через ненадання кредиту оформити замовлення неможливо.

"Ми продовжуємо виробляти більшу частину продукції. Наприклад, зараз у мене на складах лежать артилерійські боєприпаси, які я не можу продати Україні", — заявив Паппергер.

При цьому він розповів, що Rheinmetall будує свій завод з виробництва боєприпасів, однак процес затримується. Причина полягає в тому, що цивільні наразі не закінчили свою роботу, сказав він, не уточнивши, яку саме роботу не завершили.

Відео дня

Робота з будівництва заводу з виробництва боєприпасів може бути збудований десь за рік. Раніше казали, що виробництво мало стартувати приблизно влітку 2026 року.

Видання Defense Express уточнило, що вже не вперше у Rheinmetall скаржаться на проблему нестачі коштів для постачання озброєння в Україні.

Так, у листопаді 2025 року стало відомо, що на виробництво бойових машин піхоти Lynx від Rheinmetall в Україні на той час й досі не виділили грошей.

20 лютого стало, що Угорщина наклала вето на рішення ЄС щодо виділення Україні кредиту. Через ненадання кредиту від Євросоюзу Україна ризикує втратити також кредит у 8 мільярдів євро від Міжнародного валютного фонду, надання якого залежить саме від кредиту від ЄС.

Згодом стало відомо, що Євросоюз планує надати Україні кредит у 90 мільярдів євро навіть попри вето Угорщини на це рішення.

Пізніше прем'єр Словаччини Роберт Фіцо натякнув, що його країна може заблокувати кредит Україні розміром 90 мільярдів євро, якщо чинний прем'єр Угорщини Віктор Орбан та його партія "Фідес" програє вибори.

11 березня в Politico повідомили, що Україна отримає гроші від країн Європейського Союзу навіть за умови, що Словаччина та Угорщина продовжуватимуть блокування обіцяного кредиту у розмірі 90 мільярдів євро.