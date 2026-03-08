Фіцо натякнув, що Словаччина заблокує кредит ЄС для України, якщо Орбан програє вибори

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо натякнув, що його країна може заблокувати кредит Україні 90 розміром мільярдів євро, якщо чинний прем'єр Угорщини Віктор Орбан та його партія "Фідес" програє вибори.

Він звинуватив український уряд в тому, що він нібито розраховує на перемогу угорської опозиції на виборах. Про це Фіцо заявив у відео, викладеному в неділю на його Facebook-сторінці.

Прем'єр Словаччини наголосив, що планує обговорити з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн питання відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". За його словами, Словаччина може надати свої "послуги", якщо на трубопроводі потрібно "затягнути якийсь ґвинт".

"Але найголовніше послання полягатиме в тому, що Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини, якщо це буде необхідно", — натякнув Фіцо.

Словацький прем'єр зазначив, що зараз надання кредиту Україні є заблокованим.

Відео дня

"Однак я не наївний. Український президент останнім часом говорить про відновлення поставок через місяць-півтора. Тобто після виборів в Угорщині, де він розраховує на перемогу опозиції. Тоді вже не буде жодних шансів на нафту зі сходу. Хіба що естафету Угорщини перейме хтось інший", — заявив Фіцо.

На його думку, використання інструменту блокування кредиту Євросоюзу є легітимним інструментом задля відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

"У будь-якому разі, тепер черга за Європейським Союзом", — пообіцяв Фіцо.

Нагадаємо, 6 березня в Угорщині пообіцяли, що якщо Україна у найближчі три дні не відновить транзит нафти нафтопроводом "Дружба" або не пустить у країну експертів для перевірки стану магістралі, Будапешт вживе заходів у відповідь.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що будь-який європейський лідер може особисто пересвідчитися у стані пошкодженої ділянки на нафтопроводі "Дружба", а транзит російської нафти на користь агресора не здійснюватиметься через небезпеку для українців і людські втрати.

Нагадаємо, Віктор Орбан поскаржився на шантаж з боку Володимира Зеленського.