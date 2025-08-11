Физик Александр-Эдмон Беккерель открыл фотоэлектрический эффект, который впоследствии стал основой современной солнечной энергетики. Это помогло частично решить проблему изменения климата, но сегодня для ее преодоления необходимы роботы.

Команда Массачусетского технологического института (MIT) рассматривает Charge Robotics как основной инструмент для продвижения более чистой генерации энергии, воплощая в реальность миф 1843 года о солнечной энергии, пишет ecoticias.com.

Солнечные панели предлагают экологически чистые решения в области энергетики, которые дешевле, чем когда-либо, но требуют много времени на установку. Стартап Charge Robotics, основанный выпускниками MIT Максом Юстицем и Бэнксом Хантером, предлагает портативные роботизированные фабрики, предназначенные для автоматизации самых сложных этапов установки солнечных батарей.

Солнечные отсеки — это 12,4-метровые секции, которые доставляются к месту установки на крупных солнечных электростанциях. Каждый отсек весит 360 кг, включая панели, стальные монтажные конструкции и другие системы. Оптимизация процесса установки солнечных панелей, безусловно, является главной задачей этого стартапа.

Робот-укладчик Charge Robotics Фото: Charge Robotics

Развенчание мифа 1843 года

Согласно теории физика Александра-Эдмона Беккереля о фотоэлектрическом эффекте, разработанной в 1843 году, преобразование солнечного света в электричество, безусловно, было прорывом, который до сих пор можно назвать современным решением для электроэнергетики.

Беккерель проводил исследования в области фотогальванического эффекта и обнаружил, что солнечный свет может генерировать электричество. Он заметил, что при облучении пластинок хлорида серебра в кислотном растворе, сила электрического тока изменяется в зависимости от интенсивности света. Это явление, которое позже стало известно как внутренний фотоэффект, стало важным шагом в развитии солнечной энергетики. Но его идея, какой бы прогрессивной ни казалась, была непрактичной, — потребовалось бы целое столетие, чтобы обеспечить экономически эффективное производство коммерческих солнечных элементов в больших масштабах.

С 2024 года солнечная энергетика стала играть все более важную роль. Однако солнечные электростанции не могут развиваться достаточно быстро, чтобы удовлетворить мировые потребности в энергии. Таким образом, выпускники Массачусетского технологического института пытаются решить эту проблему, обратившись к роботам.

Ускоряя процесс строительства, Charge Robotics стремится сделать "зеленые" решения гораздо более доступными и адаптируемыми. Развитое компьютерное зрение может привести к ускорению монтажа солнечных панелей и улучшению условий труда.

Как возник стартап Charge Robotics

Идея, выдвинутая Хантером и Юстицем, возникла, когда они наблюдали за процессом ручной сборки солнечных компонентов на своих задних дворах. В пустыне Мохаве они видели, как рабочие собирают множество панелей, создавая систему. Работа эта была слишком тяжелой.

Вот тогда инженеры и решили обеспечить доставку и установку достаточного количества солнечных панелей в короткие сроки. Полевые испытания, проведенные совместно с SOLV Energy, крупным американским установщиком солнечных батарей, позволили им собрать впечатляющую сумму в 22 млн долларов инвестиций. После этого их роботизированные установки были доработаны, а детали, напечатанные на 3D-принтере, разработаны для преодоления любых препятствий на пути коммерциализации солнечной энергетики.

Коммерческие солнечные панели — реальность

Хотя идея захвата рынка роботами обычно ассоциируется со страхом из-за сокращения рабочих мест, стартап просто пытается заполнить пробел и обеспечить возможность простой установки большего количества солнечных панелей. Сложность установки привела к замедлению проектов по их созданию и расширению.

Внедрение роботов призвано способствовать созданию и развитию рабочих мест, а не полностью их уничтожать. Вот так теория, выдвинутая французским физиком в 1839 году, полностью эволюционировала от фокуса на солнечной энергии к роботам, устанавливающим солнечные электростанции.

Хотя сообщалось, что солнечные панели по всему миру находятся под угрозой из-за того, что их может разрушить некое явление из космоса, дуэт ученых из Массачусетского технологического института дал нам надежду на то, что, возможно, солнечные панели останутся с нами надолго, поскольку их установка станет проще.

