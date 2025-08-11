Міф 1843 року став реальністю — роботи вирішать одну з найсерйозніших проблем Землі

Фізик Александр-Едмон Беккерель відкрив фотоелектричний ефект, який згодом став основою сучасної сонячної енергетики. Це допомогло частково вирішити проблему зміни клімату, але сьогодні для її подолання необхідні роботи.

Related video

Команда Массачусетського технологічного інституту (MIT) розглядає Charge Robotics як основний інструмент для просування більш чистої генерації енергії, втілюючи в реальність міф 1843 року про сонячну енергію, пише ecoticias.com.

Сонячні панелі пропонують екологічно чисті рішення в галузі енергетики, які дешевші, ніж будь-коли, але вимагають багато часу на встановлення. Стартап Charge Robotics, заснований випускниками MIT Максом Юстицем і Бенксом Хантером, пропонує портативні роботизовані фабрики, призначені для автоматизації найскладніших етапів встановлення сонячних батарей.

Сонячні відсіки — це 12,4-метрові секції, які доставляються до місця установки на великих сонячних електростанціях. Кожен відсік важить 360 кг, включно з панелями, сталевими монтажними конструкціями та іншими системами. Оптимізація процесу встановлення сонячних панелей, безумовно, є головним завданням цього стартапу.

Робот-укладальник Charge Robotics Фото: Charge Robotics

Розвінчання міфу 1843 року

Згідно з теорією фізика Александра-Едмона Беккереля про фотоелектричний ефект, розробленою 1843 року, перетворення сонячного світла на електрику, безумовно, було проривом, який досі можна назвати сучасним рішенням для електроенергетики.

Беккерель проводив дослідження в галузі фотогальванічного ефекту і виявив, що сонячне світло може генерувати електрику. Він помітив, що під час опромінення пластинок хлориду срібла в кислотному розчині, сила електричного струму змінюється залежно від інтенсивності світла. Це явище, яке пізніше стало відоме як внутрішній фотоефект, стало важливим кроком у розвитку сонячної енергетики. Але його ідея, якою б прогресивною не здавалася, була непрактичною, — знадобилося б ціле століття, щоб забезпечити економічно ефективне виробництво комерційних сонячних елементів у великих масштабах.

З 2024 року сонячна енергетика стала відігравати все більш важливу роль. Однак сонячні електростанції не можуть розвиватися досить швидко, щоб задовольнити світові потреби в енергії. Таким чином, випускники Массачусетського технологічного інституту намагаються вирішити цю проблему, звернувшись до роботів.

Прискорюючи процес будівництва, Charge Robotics прагне зробити "зелені" рішення набагато доступнішими й адаптованішими. Розвинений комп'ютерний зір може призвести до прискорення монтажу сонячних панелей і поліпшення умов праці.

Як виник стартап Charge Robotics

Ідея, висунута Хантером і Юстицем, виникла, коли вони спостерігали за процесом ручного складання сонячних компонентів на своїх задніх дворах. У пустелі Мохаве вони бачили, як робітники збирають безліч панелей, створюючи систему. Робота ця була занадто важкою.

Ось тоді інженери і вирішили забезпечити доставку і установку достатньої кількості сонячних панелей в короткі терміни. Польові випробування, проведені спільно з SOLV Energy, великим американським установником сонячних батарей, дозволили їм зібрати вражаючу суму в 22 млн доларів інвестицій. Після цього їхні роботизовані установки були доопрацьовані, а деталі, надруковані на 3D-принтері, розроблені для подолання будь-яких перешкод на шляху комерціалізації сонячної енергетики.

Комерційні сонячні панелі — реальність

Хоча ідея захоплення ринку роботами зазвичай асоціюється зі страхом через скорочення робочих місць, стартап просто намагається заповнити прогалину і забезпечити можливість простого встановлення більшої кількості сонячних панелей. Складність встановлення призвела до сповільнення проєктів з їхнього створення та розширення.

Впровадження роботів покликане сприяти створенню і розвитку робочих місць, а не повністю їх знищувати. Ось так теорія, висунута французьким фізиком 1839 року, повністю еволюціонувала від фокусу на сонячній енергії до роботів, що встановлюють сонячні електростанції.

Хоча повідомлялося, що сонячні панелі в усьому світі перебувають під загрозою через те, що їх може зруйнувати якесь явище з космосу, дует вчених з Массачусетського технологічного інституту дав нам надію на те, що, можливо, сонячні панелі залишаться з нами надовго, оскільки їхнє встановлення стане простішим.

Раніше ми писали, що в Китаї відкрили революційний матеріал для сонячних батарей. Команда дослідників з Університету Китайської академії наук розробила передовий матеріал для органічних сонячних елементів, який може значно підвищити їхню ефективність і відкрити нові способи застосування.