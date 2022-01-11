Жонглеры цифрами. Почему средняя зарплата в Украине растет, а жить все хуже

Казалось бы, что может быть общего между "правоуклонистом" и председателем Совнаркома СССР в 20-х годах пришлого века Алексеем Рыковым и нынешним правительством Украины?

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Оказывается любовь сравнивать текущие показатели с тринадцатым годом. Только в СССР сравнивали с 1913-м, а в нынешней Украине – с 2013-м. Но в любом случае, это превратилось в некий фетиш или способ врачевания массовых психотравм – мол, если вернулись на уровень тринадцатого года, то все жертвы были не зря. С другой стороны, любое отставание от "13-го", воспринимается, как некий немой укор.

На днях министерство экономики заявило о том, что Украина по объемам экспорта вышла на показатели 2013-го. Правда, без учета глобальной инфляции доллара, которая за указанный период составила более 20%, а по некоторым группам наших экспортных товаров и свыше 30%. К тому же, в 2013-м году в экспортный потенциал включали весь Донбасс и Крым (примерно 20% экспортных показателей).

В любом случае, инфляционный фактор здесь явно перевешивает эффект выпадения части промышленных активов, особенно с учетом того, что рост экспорта в последние семь лет зафиксирован в чисто сырьевом сегменте зерна, подсолнечного масла и железной руды, а здесь индустриальный потенциал Донбасса критической роли уже не играет.

Еще один пример сравнения с 13-м годом – размер средней зарплаты, которая в Украине-2021 достигла 500 дол. в месяц и превзошла показатели времен Януковича. Сразу отметим – речь о брутто-зарплате, то есть, до налогообложения.

Если наш показатель сравнивать с аналогичными данными в других соседних странах, то нужно помнить, что у нас налогообложение труда (без учета ЕСВ, который начисляется на общий фонд оплаты труда на предприятии) составляет 19,5%: 18% подоходный налог и 1,5% — военный сбор. В соседней России, к примеру, налог на доходы – 13%, а военного сбора нет вовсе.

Но заглянем немного глубже. Госстат рассчитывает показатель средней зарплаты по компаниям с количеством штатних единиц более 10. База расчета — 7 млн. штатников из 17 млн. экономически активного населения. То есть, это зарплата меньшинства, не учитывающая сектор малого и среднего бизнеса и значительную часть сектора обслуживания.

Чем менше штатников в целом по стране — тем выше удельный вес "хлебных" отраслей: финансы, ИТ, добича природних ресурсов, сектор госуправления.

То есть, нынешний показатель средней зарплаты в Украине – это отражение трудовых доходов лишь 40% занятых в экономике. Все остальные, преимущественно в секторе услуг и в малом бизнесе, остались за бортом статистических наблюдений.

Это классическое вымывание середины: чем меньше в официальной статистике остается низкооплачиваемых работников (зарплату которых работодатель минимизирует с помощью неофициальных выплат в конвертах), тем выше будет влияние "жирных отраслей" на средний показатель.

При такой динамике, когда в Украине из работающих предприятий останется один Нафтогаз, средняя зарплата у нас и вовсе выйдет на первое место в мире, обогнав Швейцарию.

Похожая ситуация, кстати, возникла в еще одной европейской стране, которая борется с нами за статус самой бедной экономики континента – в Албании. В 2020-м, брутто-зарплата там составила 540 долларов в месяц. Но лишь для тех, кто попал в официальную статистику….

Кроме того, Госстат в числителе формулы расчета берет общий фонд оплаты труда, включая совместителей, а делит его на количество постоянных работников, что также искажает общую картину даже в рамках указаного выше меньшинства работющих.

Именно поэтому в Украине не считают медианную зарплату, которая, как правило, в полтора раза меньше средней. Показатель средней зарплаты в Украине в значительной мере формируется данными государственных компаний, бюджетной сферы, иностранных компаний и финансово-промышленных групп.

Это подтверждается и отраслевым анализом. В сельском хозяйстве уровень трудовых доходов составляет лишь 76,5% от среднего уровня. В торговле – 90%. В отельном и ресторанном бизнесе – 48,2%. В строительстве – 81,6%. В образовании – 82%.

Зато в сфере информации и телекоммуникаций – 159,4%, в финансах – 161,1%, в системе госуправления – 159,7%. Если взять промышленность, то в перерабатывающих отраслях (которые являются основой промпроизводства, выступая своеобразным межотраслевым "лифтом"), то здесь зафиксирована зарплата на уровне 90% от средней. В пищевой – 82,4%, в текстильной (по теории здесь один из самых высоких уровней добавочной стоимости) – 59,7%. Зато в фармацевтике – целых 177,4%, в энергетике – 162,1%.

По сути, чем сильнее происходит разрушение индустриального ядра эономики, тем "выпуклее" удельное влияние нескольких отраслей-флагманов, которые еще находятся плаву: фармация, ИТ, финансы, энергетика, добыча природных ресурсов.

Если в прежние времена, удельный вес этих высокодоходных отраслей разбавлялся "многолюдьем" базовых секторов (переработка, пищевая, текстильная), то сейчас, по мере их отмирания, "общий котел" мелеет, обнажая оставшиеся на дне "кусочки мяса".

Сюда можно добавить "раздутый" бюджетный сектор с "бонусами" и банковскую систему, зарабатывающую мегадоходы "на кризисе", то есть на государственных долгах и депозитных сертификатах НБУ. Плюс добывающая отрасль, где цена железной руды на мировых рынках в 2021-м била все рекорды.

Кроме того, номинальные доходы необходимо сравнивать с номинальными расходами, с тем же уровнем коммунальных тарифов и с другими затратами домохозяйств. Ведь, если в шахматах, фраер в эндшпиле познается, то в бизнесе и личных доходах – в профите. Простыми словами, в сочетании доходов и расходов. Какой толк в высоком доходе, если расходы еще больше и на финише – один минус.

В этом плане, інтересно проанализировать данные Госстата по изменению реального наявного дохода населения в Украине. После різкого падения в 2014-2015 (-11,5% и -20,4%), данный показатель продемонстрировал "нулевой горб": если в 2,6% он составил 2%, а в 2017-2019 увеличился до 9-10%, то в 2020-м он опять опустился до уровня 2016-го – до 2,6%, сократившись по сравнению с 2019-м более чем в три раза. В 2019-2020 прирост накоплений населения снизился до отрицательных величин – минус 0,4%.

То есть, в профите у простого украинца остается "дырка от бублика": все съедает коммуналка и питание.

И это подтверждает динамика средств населения в банках, которая на конец 2021-го составила всего 630 млрд. грн. или 13% ВВП, хотя в развивающихся странах данный показатель превышает 30%.

В РФ средства населения в гривневом эквиваленте составили 11,5 трлн. грн. или 29% ВВП. Средства населения в банках РФ почти в 17 раз превышают аналогичный показатель вложений населения в украинские банки.

Если проанализировать структуру населения в Украине по уровню среднедушевых эквивалентных общих доходов, то мы увидим, что более 12 тыс. грн. в месяц доступно лишь 3,4% украинцев. А 84,7% населения довольствуется подушевым доходом в 8000 грн в месяц.

Кстати, 8-9 тыс. грн. по экспертным оценкам и есть настоящая медианная брутто-зарплата в Украине, то есть именно тот уровень трудовых доходов, который делит все количество рабочих мест на две равные части: 50% оплачиваются ниже этого значения и 50% — выше.

Теперь – политические выводы из сухих цифр статистики.

Показатель минимальной зарплаты демонстрирует модель "новой социальной сегрегации", которая насаждается в Украине. Примерно 10% украинцев получают больше, чем 90% жителей в соседних странах.

И это уже наша проблема – ведь эти 10% и есть социальная опора и основа ныншнего политического режима, что прошлого, порошенковского.что нынешнего, при Зеленском.

Это именно те 10%, которые рукоплещут повышению тарифов и фразам о детях "не того качества". Это именно те 10%, которые клеймят позором "патерналистов и совков". Это те 10%, которые готовы наступать на свободу человека, если она не подкреплена личной "монетизацией". Именно из этого лагеря раздаются идеи ограничить право голоса для тех, кто не платит налоги или отменить пенсии.

Мы получили смысловую пропасть между сверхбогатыми 10%, которые зарабатывают на остальных 90% населения.

Стратегическая цель нынешней политики – оградить указанные 10% от демократических процедур, превратив выборы в фикцию или медийный фарс (выборы без выбора).

Что и произошло в Украине в 2019-м году, когда поменялись (и то частично) политики), но не поменялась ПОЛИТИКА. Это и основа новой социальной сегрегации, по отсечению большинства от управления страной с помощью механизмов подавления социальной активности, насаждения коллективной апатии и фрустрации.

Модель скрытого "политического апартеида", в которой меньшинство управляет большинством, умело спекулируя на его страхах и ожиданиях. Социальный капитал в Украине расколот, как разбитое зеркало. И официальный показатель "средней зарплаты" — лучшее тому подтверждение.