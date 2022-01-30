Через 2 роки 94% української атомної енергетики перейде на паливо із США

Наразі американська Westinghouse забезпечує паливом 7 із 15 енергоблоків АЕС, що працюють в Україні.

У разі необхідності американська компанія Westinghouse зможе протягом двох років забезпечити паливом усі 13 енергоблоків ВВЕР-1000 на українських АЕС. На даний момент сім із них використовують паливо компанії Westinghouse, а шість – паливо з Росії. Про це заявив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Наразі на українських АЕС палива вистачає, є запаси на найближчі 2-2,5 роки, зазначив він.

"Якщо ми говоримо про 13 наших енергоблоків ВВЕР-1000, то сім із них вже забезпечується паливом Westinghouse, а шість – ще російською стороною. Зараз у нас є паливо, я б сказав, на 2-2,5 роки, якщо враховувати те, що вже знаходиться в реакторах. У договорі з американською компанією саме ці терміни закладено, що вона у разі потреби протягом двох років збільшить своє виробництво та закриє всю нашу потребу", – розповів Котін.

Глава "Енергоатому" зазначив, що американській компанії знадобиться близько двох років на розширення виробництва та підготовку персоналу.

Нагадаємо, в Україні працюють 4 атомні електростанції (Запорізька, Рівненська, Хмельницька, Южно-Українська) із 15 енергоблоками. Більшість реакторів – типу ВВЕР-1000. Тільки на Рівненській АЕС є два енергоблоки з реакторами ВВЕР-440. Для них також розглядають можливість постачання американського палива.

Перша партія палива для ВВЕР-440 Рівненської АЕС, ймовірно, буде поставлена компанією Westinghouse у 2025 році.

За словами Котіна, такі терміни пов'язані з позицією американської сторони, а не української.

"Ми готові для ВВЕР-440 паливо брати на наступний рік, але він не готовий його постачати до цього часу. У рамках договору, який ми підписали з ним, перша партія прийде у 2025 році. Це паливо буде на той час готове, і за цей період наш регулятор також ліцензує його", – сказав голова НАЕК.

Також голова НАЕК повідомив, що "Енергоатом" та Westinghouse почали переводити енергоблоки АЕС на 18-місячні паливні компанії.

Паливна кампанія — це період часу від моменту завантаження ядерного палива в ядерний реактор до моменту його вивантаження з ядерного реактора.

"Ця опція дозволить значно покращити коефіцієнт використання встановленої потужності (КІУМ)", — зазначив Котін на своїй сторінці у Facebook.

Котін також підкреслив, що така паливна кампанія доступна лише найпередовішим і найпотужнішим компаніям, що експлуатують АЕС.

За даними НАЕК, зараз максимальний термін паливних кампаній становить 12 місяців.

Зазначимо, сьогодні вранці "Енергоатом" підключив до енергосистеми енергоблок №4 Рівненської АЕС, таким чином уперше в історії одночасно працюють усі 15 енергоблоків українських АЕС.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні планують збудувати п'ять нових атомних енергоблоків. Підрядником виступить американська компанія Westinghouse.

31 серпня 2021 року у Вашингтоні під час візиту президента Володимира Зеленського НАЕК "Енергоатом" та Westinghouse підписали меморандум про співпрацю. Документ передбачає участь Westinghouse у добудові четвертого енергоблоку Хмельницької АЕС та ще чотирьох енергоблоків інших українських атомних електростанцій.