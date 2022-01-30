Через 2 года 94% украинской атомной энергетики перейдет на топливо из США

Сейчас американская Westinghouse обеспечивает топливом 7 из 15 работающих в Украине энергоблоков АЭС.

В случае необходимости американская компания Westinghouse сможет на протяжении двух лет обеспечить топливом все 13 энергоблоков ВВЭР-1000 на украинских АЭС. На данный момент семь из них используют топливо компании Westinghouse, а шесть – топливо из России. Об этом заявил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Сейчас на украинских АЭС топлива хватает, есть запасы на ближайшие 2-2,5 года, отметил он.

"Если мы говорим о 13-и наших энергоблоках ВВЭР-1000, то семь из них уже обеспечивается топливом Westinghouse, а шесть – еще российской стороной. Сейчас у нас есть топливо, я бы сказал, на 2-2,5 года, если учитывать то, что уже находится в реакторах. В договоре с американской компанией именно эти сроки заложены, что она в случае необходимости на протяжении двух лет увеличит свое производство и закроет всю нашу потребность", – рассказал Котин.

Глава "Энергоатома" отметил, что американской компании понадобится около двух лет на расширение производства и подготовку персонала.

Напомним, в Украине работают 4 атомные электростанции (Запорожская, Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская) с 15 энергоблоками. Большинство реакторов — типа ВВЭР-1000. Только на Ровенской АЭС есть два энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Для них также рассматривают возможность поставок американского топлива.

Первая партия топлива для ВВЭР-440 Ровенской АЭС, предположительно, будет поставлена компанией Westinghouse в 2025 году.

По словам Котина, такие сроки связаны с позицией американской стороны, а не украинской.

"Мы готовы для ВВЭР-440 топливо брать на следующий год, но он не готов его поставлять к этому времени. В рамках договора, который мы подписали с ним, первая партия придет в 2025 году. Это топливо будет к тому времени готово, и за этот период наш регулятор также лицензирует его", – сказал глава НАЭК.

Также глава НАЭК сообщил, что "Энергоатом" и Westinghouse начали переводить энергоблоки АЭС на 18-месячные топливные компании.

Топливная кампания — это промежуток времени от момента загрузки ядерного топлива в ядерный реактор до момента его выгрузки из ядерного реактора.

"Эта опция позволит значительно улучшить коэффициент использования установленной мощности (КИУМ)", — отметил Котин на своей странице в Facebook.

Котин также подчеркнул, что такая топливная кампания доступна только самым передовым и мощным компаниям, эксплуатирующим АЭС.

По данным НАЭК, сейчас максимальный срок топливных кампаний составляет 12 месяцев.

Отметим, сегодня утром "Энергоатом" подключил к энергосистеме энергоблок №4 Ровенской АЭС, таким образом впервые в истории одновременно работают все 15 энергоблоков украинских АЭС.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине планируют построить пять новых атомных энергоблоков. Подрядчиком выступит американская компания Westinghouse.

31 августа 2021 года в Вашингтоне во время визита президента Владимира Зеленского НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает участие Westinghouse в достройке четвертого энергоблока Хмельницкой АЭС и еще четырех энергоблоков других украинских атомных электростанций.