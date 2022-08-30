РФ обстреливает маршрут миссии МАГАТЭ к Запорожской АЭС, — Офис президента

Атаки войск РФ на коридор следования к АЭС были предсказуемыми, действия агрессора не повлияют на позицию Киева касательно визита МАГАТЭ через подконтрольную ему территорию, заверили в ОП.

Вооруженные силы РФ умышленно наносят удары по маршруту следования делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном Энергодаре. Об этом во вторник, 30 августа, в своем Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По словам представителя ОП, умышленные обстрелы российскими войсками коридоров, по которым делегация МАГАТЭ должна добраться до Запорожской АЭС, были предсказуемы. Тем не менее, это не меняет позицию Киев касательно того, как именно представители агентства должны посетить ядерный объект в Запорожской области, заверил Подоляк.

"Доступ только через подконтрольную территорию Украины. Демилитаризация АЭС. Немедленный отвод российских войск. На станции – только украинский персонал", — озвучил требования украинских властей советник главы ОП.

Напомним, сегодня, 30 августа, делегация МАГАТЭ была замечена в одном из отелей Киева — эксперты агентства остановились там перед тем, как отправиться во временно оккупированный Энергодар для проведения проверки на захваченной российскими силами Запорожской АЭС. Делегацию из 14-ти человек возглавил руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ранее "Энергоатом" предупреждал об угрозе утечки радиации на Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил РФ и размещенной на ядерном объекте военной техники.