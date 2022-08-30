Миссия МАГАТЭ прибыла в Украину для проверки Запорожской АЭС, — CNN

Делегация Международного агентства по атомной энергии была замечена в одном из отелей Киева сегодня утром.

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в лице 14-ти экспертов прибыла в Киев перед дальнейшей поездкой во временно оккупированный Энергодар для наблюдения за Запорожской атомной электростанцией. Об этом во вторник, 30 августа, сообщает издание CNN со ссылкой на своих репортеров, заметивших представителей МАГАТЭ в одной из столичных гостиниц.

"Члены делегации МАГАТЭ были замечены журналистами CNN в их гостинице в украинской столице рано утром во вторник", — говорится в сообщении журналистов.

В издании напомнили, что миссию МАГАТЭ возглавляет руководитель организации Рафаэль Гросси. Вчера, 29 августа, он сообщил в своем Twitter, что делегация уже находится в пути в Украину.

"Мы должны защитить безопасность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы", — написал глава агентства.

Напомним, ранее "Энергоатом" предупреждал об угрозе утечки радиации на Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил РФ и размещенной на ядерном объекте военной техники. На фоне этого медицинским учреждениям Молдовы уже начали выдавать таблетки йодида калия на случай радиационной катастрофы.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты призвали временно отключить реакторы Запорожской атомной электростанции в Энергодаре для предотвращения возможной катастрофы.