Гарантия безопасности: США призвали к контролированной остановке Запорожской АЭС

По словам спикера Белого дома по нацбезопасности Джона Кирби, Москва должны согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг атомного объекта.

Соединенные Штаты призывают временно заглушить реакторы Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Об этом на брифинге заявил спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, передает Reuters.

По его словам, контролируемая остановка реакторов Запорожской АЭС будет наиболее безопасным и наименее рискованным решением в краткосрочной перспективе.

Кирби подчеркнул, что Белый дом поддерживает миссию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, а также призывает Москву обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ на атомный объект независимым инспекторам.

Также Вашингтон заявляет, что Москва должна согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС, так как постоянные боевые действия вызывают опасения относительно возможной масштабной утечки радиации.

Напомним, "Энергоатом" показал, какие территории "накроет" радиацией в случае аварии на Запорожской АЭС. В соответствии с картой ветров на 29 августа радиационное облако накроет часть юга Украины и юго-западные регионы РФ.

Ранее куратор российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что не боится ядерной войны. "Ну взорвется АЭС и взорвется", – прокомментировал он риски аварии в Энергодаре.