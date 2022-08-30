Гарантія безпеки: США закликали до контрольованої зупинки Запорізької АЕС

За словами речника Білого дому з нацбезпеки Джона Кірбі, Москва має погодитися на створення демілітаризованої зони навколо атомного об'єкта.

Сполучені Штати закликають тимчасово заглушити реактори Запорізької атомної електростанції в Енергодарі. Про це на брифінгу заявив речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, передає Reuters.

За його словами, контрольована зупинка реакторів Запорізької АЕС буде найбезпечнішим і найменш ризикованим рішенням у короткостроковій перспективі.

Кірбі наголосив, що Білий дім підтримує місію експертів МАГАТЕ на ЗАЕС, а також закликає Москву гарантувати безпечний та безперешкодний доступ на атомний об'єкт незалежним інспекторам.

Також Вашингтон заявляє, що Москва має погодитися на створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС, оскільки постійні бойові дії викликають побоювання щодо можливого масштабного витоку радіації.

Нагадаємо, "Енергоатом" показав, які території "накриє" радіацією у разі аварії на Запорізькій АЕС. Відповідно до карти вітрів на 29 серпня радіаційна хмара накриє частину півдня України та південно-західні регіони РФ.

Раніше куратор російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що не боїться ядерної війни. "Ну вибухне АЕС і вибухне", — прокоментував він ризики аварії в Енергодарі.