Войска РФ готовят эвакуацию сотрудников "Росатома" с Запорожской АЭС, — разведка

Перед приездом миссии МАГАТЭ на атомную станцию бойцы Росгвардии тайно готовятся вывезти сотрудников российской госкорпорации в Мелитополь.

Оккупационные войска РФ в Энергодаре готовят эвакуацию сотрудников российской государственной корпорации "Росатом" с территории Запорожской атомной электростанции в Мелитополь. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"На Запорожской атомной электростанции проводится подготовка к эвакуации в Мелитополь сотрудников "Росатома", — говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, подготовка к эвакуации проводится скрыто, чтобы избежать паники среди работников Запорожской АЭС. Эвакуация будет происходить при поддержке подразделений Росгвардии — российские военные в 07:00 отправились из Мелитополя в сторону Энергодара.

При этом сотрудники "Росатома" говорили, что в случае прибытия миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), часть персонала АЭС не будет допущена на объект.

В разведке отметили, что ситуация на АЭС во временно оккупированном Энергодаре критическая — причиной стало то, что российские силы не допускают на станцию часть работников, в том числе и тех, которые отвечают за пожарную безопасность на объекте.

Тем временем российское агентство "РИА Новости" в 14:16 сообщило, что миссия МАГАТЭ уже прибыла на станцию.

Напомним, по данным СМИ, сегодня утром российские оккупанты обстреляли территорию ЗАЭС, в результате чего на 5-ом блоке сработала аварийная защита и пострадала линия резервного питания.

Помимо этого сегодня так называемый "член главного совета администрации Запорожской области" Владимир Рогов сообщил об уничтожении около 40 "украинских диверсантов", которые, по его словам, готовились вернуть контроль над АЭС.