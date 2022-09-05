На Запорожской АЭС экстренно отключили последний энергоблок, — Энергоатом

Войска РФ спровоцировали пожар в районе станции, соединение между ней и энергосистемой Украины пропало. 6-й энергоблок теперь работает только на собственные нужды.

Последний работавший на Запорожской атомной электростанции энергоблок был отключен от сети из-за пожара, возникшего в результате обстрелов территории объекта российскими войсками. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщила пресс-служба государственной компании "Энергоатом".

По данным представителей компании, после сегодняшних обстрелов была отключена линия электропередач (ЛЭП) мощностью 330 кВ на Запорожской теплоэлектростанции — эта линия была последней, соединявшей узел Запорожский АЭС и ТЭС с энергосистемой Украины. Из-за этого был разгружен и отключен из сети 6-й энергоблок — его работа переведена в режим самообеспечения.

В "Энергоатоме" добавили, что оккупационные войска РФ в последние три дня вели интенсивные обстрелы территории вокруг атомной электростанции в Энергодаре. В результате были повреждены и отключены ЛЭП 750 кВ ЗАЭС – Днепровская, 330 кВ ЗАТЭС – Каховская и ЛЭП 330 кВ ЗАЭС – Мелитополь. Также поврежден АД 750/330 кВ ЗАЭС. Другие линии узла ЗАЭС/ЗАТЕС получили повреждения еще раньше.

Напомним, сегодня четыре сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из шести присутствовавших к этому моменту на объекте уехали с территории Запорожской атомной электростанции и с оккупированного войсками РФ города Энергодар. Оставшиеся эксперты продолжат свою работу.

По данным расследователей, на данный момент станцию контролируют Силы специальных операций РФ.