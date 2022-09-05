На Запорізькій АЕС екстрено відключили останній енергоблок, — Енергоатом

Війська РФ спровокували пожежу в районі станції, з'єднання між нею та енергосистемою України зникло. 6-й енергоблок тепер працює лише на власні потреби.

Останній енергоблок, що працював на Запорізькій атомній електростанції, відключений від мережі через пожежу, що виникла внаслідок обстрілів території об'єкта російськими військами. Про це в понеділок, 5 вересня, повідомила пресслужба державної компанії "Енергоатом".

За даними представників компанії, після сьогоднішніх обстрілів відключено лінію електропередач (ЛЕП) потужністю 330 кВ на Запорізькій теплоелектростанції — ця лінія була останньою, що з'єднувала вузол Запорізької АЕС та ТЕС з енергосистемою України. Через це розвантажено та вимкнено з мережі 6-й енергоблок — його роботу переведено в режим самозабезпечення.

В "Енергоатомі" додали, що окупаційні війська РФ останні три дні вели інтенсивні обстріли території навколо атомної електростанції в Енергодарі. Внаслідок цього пошкоджено та відключено ЛЕП 750 кВ ЗАЕС — Дніпровська, 330 кВ ЗАТЕС — Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗАЕС — Мелітополь. Також пошкоджено АТ 750/330 кВ ЗАЕС. Інші лінії вузла ЗАЕС/ЗАТЕС отримали пошкодження ще раніше.

Нагадаємо, сьогодні чотири співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з шести присутніх на цей момент на об'єкті виїхали з території Запорізької атомної електростанції та з окупованого військами РФ міста Енергодар. Експерти, що залишилися, продовжать свою роботу.

За даними розслідувачів, зараз станцію контролюють Сили спеціальних операцій РФ.