Си Цзиньпин полагает, что Путин строит "более справедливый" мировой порядок, — Bloomberg

Китайский дипломат Ян Цзечи считает, что сотрудничая с Москвой, Пекин содействует развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении.

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Китай готов сотрудничать и развивать тесные взаимоотношения с Российской Федерацией, поскольку Пекин считает, что это содействует развитию мирового порядка в более разумном направлении и в более справедливом русле. Об этом заявил глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, передает агентство Bloomberg.

По словам китайского представителя, взаимоотношения генерального секретаря Си Цзиньпина и президента Владимира Путина всегда находились "на правильном пути" и оба лидера твердо поддерживают другу друга в ключевых вопросах, касаемых общих интересов.

"Китайская сторона готова работать с российской стороной для постоянного осуществления стратегического сотрудничества на высоком уровне между двумя странами, защиты общих интересов и содействия развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении", — сказал Ян Цзечи.

[ + – ] Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи

Журналисты отмечают, что заявления китайского политика прозвучало на фоне готовящейся встречи лидеров двух стран в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который должен состояться в Узбекистане 15 сентября.

Кроме того, первая встреча Си и Путина с момента начала войны в Украине должна дополнить всплеск дипломатической активности между Пекином и Москвой, который возник в последнее время после того, как Китай и Индия приняли участие в военных учениях совместно с российской армией на Дальнем Востоке.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин анонсировал встречу в рамках ШОС со своим коллегой Си Цзиньпином. По информации журналистов The New York Times, на экономической конференции во Владивостоке, где прозвучало заявление Путина, велось обсуждение строительства нового газопровода в Китай для транспортировки газа из Сибири.

В ходе заседания Совбеза ООН, состоявшееся 7 сентября, представитель Китая поддержал позицию РФ по вопросу поставок вооружения в Украину странами-союзниками. Представительница КНР Идзуми Накамицу заявила о том, что масштабный приток оружия в зону конфликт вызывает много опасений, поскольку не достаточно известно, как используется это оружие.