Сі Цзіньпін вважає, що Путін будує "справедливіший" світовий порядок, — Bloomberg

Китайський дипломат Ян Цзечі вважає, що, співпрацюючи з Москвою, Пекін сприяє розвитку міжнародного порядку в більш справедливому та розумному напрямі.

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Китай готовий співпрацювати та розвивати тісні взаємини з Російською Федерацією, оскільки Пекін вважає, що це сприяє розвитку світового порядку у більш розумному напрямку та у більш справедливому руслі. Про це заявив голова канцелярії комісії ЦК КПК із закордонних справ Ян Цзечі, передає агентство Bloomberg.

За словами китайського представника, стосунки генерального секретаря Сі Цзіньпіна та президента Володимира Путіна завжди перебували "на правильному шляху", і обидва лідери твердо підтримують один одного в ключових питаннях, які стосуються спільних інтересів.

"Китайська сторона готова працювати з російською стороною для постійного здійснення стратегічного співробітництва на високому рівні між двома країнами, захисту спільних інтересів і сприяння розвитку міжнародного порядку в більш справедливому та розумному напрямі", — сказав Ян Цзечі.

[ + – ] Голова канцелярії комісії ЦК КПК із закордонних справ Ян Цзечі

Журналісти зазначають, що заяви китайського політика прозвучали на тлі зустрічі лідерів двох країн, що готується, у межах саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який має відбутися в Узбекистані 15 вересня.

Крім того, перша зустріч Сі та Путіна з моменту початку війни в Україні має доповнити сплеск дипломатичної активності між Пекіном і Москвою, який виник останнім часом після того, як Китай та Індія взяли участь у військових навчаннях спільно з російською армією на Далекому Сході.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін анонсував зустріч у межах ШОС зі своїм колегою Сі Цзіньпіном. За інформацією журналістів The New York Times, на економічній конференції у Владивостоці, де прозвучала заява Путіна, обговорювали будівництво нового газопроводу в Китай для транспортування газу із Сибіру.

Під час засідання Радбезу ООН, яке відбулося 7 вересня, представник Китаю підтримав позицію РФ щодо постачання озброєння в Україну країнами-союзниками. Представниця КНР Ідзумі Накаміцу заявила про те, що масштабний приплив зброї в зону конфлікту викликає багато побоювань, оскільки мало відомо, як використовується ця зброя.