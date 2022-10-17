Кому понадобилась нефть из РФ: названы страны, которые помогают Кремлю финансировать войну

Скидки на российскую сырую нефть остаются очень приемлемыми для более бедных стран даже несмотря на то, что для многих покупателей эта скидка составляет всего 30 долларов.

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Пока Европейский союз сокращает поставки российской нефти из-за нападения России на Украину, в Москве активно ищут новые рынки сбыта для своего черного золота. При этом Кремль предлагает существенные скидки на нефть странам в Азиатском регионе, сообщает издание VOX.

Сообщается, что активными покупателями российской нефти сейчас являются такие страны, как:

Китай

Индия

Шри-Ланка

Пакистан

Бангладеш

Куба.

При этом, как пишет издание, экспорт сырой нефти через грузовые суда снижался в мае, июне и июле, причем Китай, Индия и Италия были основными направлениями для российской сырой нефти, согласно данным аналитической фирмы KPLER.

По информации Business Insider, своим новым партнерам Россия продает нефть со скидкой около 30 долларов. При этом скидки на российскую сырую нефть снижаются, а некоторые аналитики считают, что они сохранятся, что делает импорт российской сырой нефти очень приемлемым для более бедных стран.

Продолжают игнорировать санкции Китай, Индия и Турция, которые уже становятся важными партнерами для российской топливной промышленности. Например, Турция с февраля 2022 года удвоила импорт российской нефти и соперничает за то, чтобы стать центром для российских поставок СПГ в Европу после повреждения трубопроводов "Северного потока".

Ранее сообщалось, что в России остановил работу нефтегазовый проект "Сахалин-1" после того, как американские операторы отказались отгружать нефть в танкеры "Совкомфлота".

Напомним, доходы России от экспорта нефти упали до 15,3 млрд долларов, это самый низкий результат за весь год. Так, прибыль страны-агрессора от продажи нефти в сентябре была меньше на 3,2 млрд долларов, или на 17,3% по сравнению с августом. Экспортные продажи российской сырой нефти уменьшились на 260 тыс. баррелей в день, подсчитали специалисты.

Тем временем в США подсчитали, что цены на российскую нефть нужно ограничить до 60 долларов за баррель. Глава американского Минфина говорит, что Москва была готова продавать нефть по такой цене еще 5-7 лет назад.