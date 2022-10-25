Москва теряет важного партнера: Индия отказывается от российской нефти, - Bloomberg

По информации журналистов, заводы опасаются ввода вторичных международных санкций за сотрудничество с Москвой.

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От российской нефти на фоне международных санкций за вторжение в Украину начинают отказываться еще недавние союзники Кремля. Как сообщает издание Bloomberg, закупки нефти из РФ приостановили два крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Индии.

Речь идет о заводах Indian Oil Corporation и Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL). Предприятия не возьмут партию российской нефти с поставками после 5 декабря — даты, когда вступает в силу европейское нефтяное эмбарго. Отмечается, что заводы опасаются ввода вторичных санкций за сотрудничество с Москвой.

Как сообщает индийское издание Swarajya, Россия в 2023 финансовом году стала третьим по величине поставщиком нефти в Нью-Дели, поскольку скупила поставки, от которых отказались многие страны из-за вторжения Москвы в Украину.

"Индия, в основном, зависит от импорта для удовлетворения внутренних потребностей. Около 85% потребности Индии в нефти удовлетворяется за счет импорта сырой нефти. В настоящее время Индия получает российскую нефть со средней скидкой около 15-20 долларов за баррель на условиях доставки на месте (DAP)", — сказано в сообщении.

Напомним, экспорт сырой нефти из России морем снижался в мае, июне и июле, а Китай, Индия и Италия были основными направлениями для поставок российской сырой нефти.

Как ранее сообщал Фокус, утвержденный ЕС восьмой пакет санкций ЕС против России предусматривает ограничение цен на нефть, очередные запреты на импорт и экспорт продукции металлургии и машиностроения, стали, дерева, авиации, пластмасс и химической продукции на сумму 7 млрд евро. Указанные меры призваны существенно уменьшить возможности РФ финансировать агрессию против Украины.