Есть серьезный минус: в Минэкономики рассказали, что не так с ценовым потолком на нефть из РФ

По словам Юлии Свириденко, Украина намерена добиться того, чтобы уровень ограничения цен был пересмотрен и снижен в кратчайшие сроки.

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Ограничение цен на нефть усилит санкционное давление на Москву, но более серьезные проблемы в Кремле начнутся после введения более эффективных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Так, по словам первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины Юлии Свириденко, в ценовом потолке для российской нефти есть минус — приемлемый для России уровень ограничения цен. Это минимально повлияет на нефтяные доходы Кремля если сравнивать с предыдущими годами. Соответственно, Москва и дальше сможет финансировать войну против Украины.

Юлия Свириденко отметила, что Украина намерена добиться того, чтобы уровень ограничения цен был пересмотрен и снижен в кратчайшие сроки.

"Оптимальный уровень, который действительно нанесет удар по нефтяным доходам России — 30-35 долларов за баррель", — отметила чиновница.

Тем временем в России недовольны решением Евросоюза и стран G-7 и готовят свой ответ на ценовой потолок для нефти. По информации российских СМИ, есть три варианта развития событий:

полный запрет на продажу нефти в страны, которые поддержали ценовой потолок, в том числе через посредников или их цепочку,

поставки нефтепродуктов заблокируют, если нефть купит у РФ нейтральная страна, а конечным получателем станет член G7,

запрет на экспорт по контрактам с включением условия потолка цен независимо от того, какая страна будет получателем ресурса.

Третий вариант предполагает введение Россией индикативной цены — максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent. Если этот дисконт увеличат, продажу нефти запретят.

Напомним, нефтяное эмбарго на поставки российской нефти в Европу заработало 5 декабря 2022 года. В санкциях предусмотрено, что стоимость "черного золота" РФ не будет превышать 60 долларов за баррель.

Ранее Фокус в своей статье: Нефтяное дно Путина. Как цена нефти повлияет на ведение Россией войны разбирался, сможет ли режим Кремля обмануть санкции и зарабатывать не нефти больше вопреки потолку цен.