Є серйозний мінус: у Мінекономіки розповіли, що не так із ціновою стелею на нафту з РФ

За словами Юлії Свириденко, Україна має намір домогтися того, щоб рівень обмеження цін був переглянутий та знижений у найкоротші терміни.

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Обмеження цін на нафту посилить тиск на санкцію на Москву, але більш серйозні проблеми в Кремлі почнуться після введення ефективніших обмежень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Так, за словами першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки України Юлії Свириденко, у ціновій стелі для російської нафти є мінус — прийнятний для Росії рівень обмеження цін. Це мінімально вплине на нафтові доходи Кремля, якщо порівнювати з попередніми роками. Відповідно, Москва й надалі зможе фінансувати війну проти України.

Юлія Свириденко зазначила, що Україна має намір домогтися того, щоб рівень обмеження цін був переглянутий та знижений у найкоротші терміни.

"Оптимальний рівень, який справді завдасть удару по нафтовим доходам Росії — 30-35 доларів за барель", — зазначила чиновниця.

Тим часом у Росії незадоволені рішенням Євросоюзу та країн G-7 і готують свою відповідь на цінову стелю для нафти. За інформацією російських ЗМІ, є три варіанти розвитку подій:

повна заборона на продаж нафти в країни, які підтримали цінову стелю, зокрема через посередників або їх ланцюжок,

постачання нафтопродуктів заблокують, якщо нафту купить у РФ нейтральна країна, а кінцевим одержувачем стане член G7,

заборона експорту за контрактами із включенням умови стелі цін незалежно від цього, яка країна буде одержувачем ресурсу.

Третій варіант передбачає запровадження Росією індикативної ціни — максимального дисконту російської нафти Urals до еталонного сорту Brent. Якщо цей дисконт збільшать, продаж нафти заборонять.

Нагадаємо, нафтове ембарго на постачання російської нафти до Європи запрацювало 5 грудня 2022 року. У санкціях передбачено, що вартість "чорного золота" РФ не перевищуватиме 60 доларів за барель.

Раніше Фокус у своїй статті: Нафтове дно Путіна. Як ціна нафти вплине на ведення Росією війни розбирався, чи зможе режим Кремля обдурити санкції і заробляти не нафту більше всупереч стелі цін.