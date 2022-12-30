"Преимущество авторитарных стран": в Британии рассказали, как война изменила спецслужбы, — ВВС

По словам глав американской и британской спецслужб, необходимо обнародовать разведданные, так как население и гражданский сектор могут помочь в борьбе с агрессором.

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Российско-украинская война ознаменовала коренную перемену в раскрытии разведывательных данных. Так, Вашингтон и Лондон предприняли необычный шаг, обнародовав свои знания о планах России перед ее вторжением в Украину. Об этом заявил глава разведывательного агентства GCHQ Джереми Флеминг, пишет BBC.

Кроме того, глава американской разведки Аврил Хейнс заявила, что все роки были извлечены, в том числе ограничения таких шагов по обнародованию разведданных.

Начальники разведок обсудили, насколько важно спецслужбам понимать свою работу на фоне войны России с Украиной. Джереми сказал, что Украина стала свидетелем конфликта нового типа, в котором разведка была на переднем крае.

Хейнс согласилась, заявив, что война между Украиной и Россией ясно показала, что страны не могут справиться с любой угрозой без партнеров или союзников. Рассекречивание планов РФ по вторжению должно было сдержать Москву, а также опровергнуть заявления Кремля о том, что РФ якобы обороняется.

По словам Хейнс, нужно держать обычных граждан в курсе событий и вовлекать в обсуждение, хоть и существуют ограничения. К примеру, в России усилия по обмену разведывательными данными "практически не имели никакого значения" из-за контроля Кремля над информационными потоками внутри страны. Более того, это распространилось и на другие страны, которые начали верить ложным заявлениям России о причастности Запада к войне.

"Один из их основных нарративов заключается в том, что Соединенные Штаты провоцируют этот конфликт, и что НАТО и Украина угрожают России", — сказала она.

По ее словам, авторитарные страны имеют преимущество, так как контролируют информацию для своего населения.

Джереми отметил, что поддерживает кардинальные изменения в рассекречивании определенных разведданных и использовании их для "предварительного разоблачения". Гражданский сектор сыграл важную роль, будь то спутниковые снимки от провайдеров или работа таких корпораций как Microsoft.

Ранее Фокус писал, что журналисты WP рассказали, как успехи ВСУ изменили ход войны. Журналисты заявили, что во время расследования взяли интервью у более чем 35 человек, включая украинских командиров, официальных лиц в Киеве и в боевых частях, а также высокопоставленных американских и европейских военных и политических деятелей.

Также сообщалось, что Ермак рассказал, каким видит конец войны в Украине. Во время общения с журналистами глава ОП также подчеркнул, что в будущем Владимира Путина ждет международный трибунал по типу Нюрнбергского процесса.

Еще напомним, что США отказали Украине в поставке ATACMS, но предложили альтернативу. По информации Politico, украинский лидер настаивал на передаче ВСУ танков, истребителей и ракет. Однако президент США согласился только на поставки ПВО Patriot и новых высокоточных бомб.