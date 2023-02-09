Путин может готовить убийства своих противников в других странах, — СМИ

По информации журналистов, у России все еще остаются большие возможности для проведения тайных операций по ликвидации противников режима Владимира Путина в Европе.

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С начала войны на Украине в феврале прошлого года стал известен растущий список загадочных смертей критиков Владимира Путина и связанных с Кремлем зарубежных операций. И поскольку потери российских войск на поле боя растут, нет никаких сомнений в том, что Путин все больше полагается на свои службы безопасности и разведки для поддержки военных действий. Об этом пишет издание Vice.

Российское правительство и его иностранные шпионы были связаны с целой чередой громких глобальных убийств в последние годы, особенно в Европе. Источники в правительстве США и Украины говорят, что Кремль стремится свести счеты, особенно с диссидентами и перебежчиками. Те же источники сообщили, что Россия может когда-нибудь нацелиться на некоторых из иностранных добровольцев, присоединившихся к украинским военным действиям.

Источник в американской разведке, знакомый со шпионскими возможностями России, сказал, что "диапазон" их операций огромен и глобален. Также он добавил, что, как считается, на территории США присутствуют связанные с Россией организации, способные проводить убийства. Но при этом умерил эти опасения, заявив, что санкционированное Кремлем нападение на диссидента или американца на территории США было бы эскалацией и смелым шагом.

По словам источника издания, в то время как российская служба внешней разведки (СВР), скорее всего, "не имеет возможности прямо сейчас" планировать "тщательно продуманную и сложную тайную операцию" в США, прошлые покушения в Великобритании и Германии показывают, что у Кремля действительно есть большие возможности проводить операции в Европе.

За время правления Владимира Путина российские спецслужбы неоднократно обвинялись в покушениях на противников режима. В этом списке Александр Литвиненко, Сергей и Юлия Скрипали, Алексей Навальный, Владимир Кара-Мурза и другие.

После начала полномасштабной войны в Украине западные государства выслали из своих стран большое количество российских дипломатов, что нанесло серьезный ущерб шпионской сети России.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 9 января бывший российский президент Дмитрий Медведев предложил "по-тихому" устранять "предателей" и граждан, которые не поддерживают полномасштабное вторжение в Украину.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что в декабре прошлого года глава разведывательного агентства GCHQ Джереми Флеминг заявлял, что российско-украинская война ознаменовала коренную перемену в раскрытии разведывательных данных.