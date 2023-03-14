Спецтрибунал для РФ: к коалиции присоединились уже 32 страны, — Кулеба

По словам главы МИД, идею создания специального трибунала для руководства РФ даже поддержала страна Латинской Америки — Гватемала.

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К международной коалиции для создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и привлечению военного и политического руководства Российской Федерации к ответственности присоединились еще 2 страны. Теперь коалиция включает 32 участника. Об этом сообщил в своих соцсетях 14 марта глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Еще две страны присоединились к коалиции по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Сейчас 32 государства работают вместе, чтобы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России. Путин и его соратники предстанут перед судом", — написал чиновник.

На правительственном портале говорится, что представители коалиции собирались 26 января в Праге на учредительное заседание, организованное МИД Украины. Целью чиновников было разработать параметры привлечения политического и военного руководства страны-агрессорки к ответственности. Тогда государств в международной коалиции было гораздо меньше — 21.

Также сообщается, что к коалиции по созданию спецтрибунала присоединилась даже страна Латинской Америки — Гватемала.

Напомним, вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на саммите Украина-Оксфорд 2023 года "Европейские горизонты для Украины", что вступление Украины в НАТО и ЕС не является благотворительностью. По словам чиновника, членство страны будет гарантией долгосрочного мира и стабильности. Неопределенность Запада в этом контексте Кулеба назвал серьезной стратегической ошибкой.

Ранее, 6 марта, Дмитрий Кулеба обратился в соцсетях к Кариму Хану, прокурору МКС в Гааге. Кулеба написал, что Хан должен начать немедленное расследование по видеорасстрелу пленного защитника Украины. Чиновник назвал опубликованные кадры доказательством геноцида.