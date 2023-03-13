"Не благотворительность": Кулеба рассказал о выгодах для Европы от вступления Украины в ЕС и НАТО

По словам главы МИД, только полная интеграция Украины в европейские и евроатлантические институции обеспечит преуспевающий, мирный, свободный и демократический мир.

Related video

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вступление Украины в НАТО и Европейский Союз – это не благотворительность со стороны Европы, а прагматичный интерес для гарантий безопасности и стабильности в регионе. Об этом он рассказал во время выступления на саммите Украина-Оксфорд 2023 "Европейские горизонты для Украины".

Кулеба заявил, что неопределенность членства Украины в ЕС и НАТО была одной из самых серьезных стратегических ошибок. Так, политики Запада оправдывали свою нерешительность, представляя ее как осторожную политику, которая призвана успокоить Россию. А Россия всегда имела стратегические планы на Украину.

"Потребовалось сопротивление Украины геноцидной агрессии России, чтобы все окончательно, убедились: Украина действительно является неотъемлемой частью Европы и Запада", — сказал министр.

Он также отметил, что если бы Украина не выстояла во время начала полномасштабной войны с Россией, то репутация и влияние НАТО и ЕС упали бы на самый низкий уровень в истории. При этом безопасность в регионе оказалась бы под прямой угрозой.

"Членство Украины в ЕС и НАТО не следует воспринимать как благотворительность или откуп. Оно представляет прагматичный интерес для самого европейского сообщества. Членство Украины в ЕС и НАТО станет гарантией долгосрочного мира и стабильности", — сказал Кулеба.

Министр сказал, что продолжение политики неопределенности будет опрометчивым. Если запад решит удерживать Украину на "периферии", то это будет лишь стимулировать российскую агрессию в будущем.

"Не нужно оглядываться на то, что скажут в Москве. С Путиным все покончено", — подытожил министр.

Ранее Дмитрий Кулеба говорил, что Украина работает над аннуляцией иммунитета Путина, а трибунал поддерживают 30 стран. По его словам, в международном праве президент, премьер-министр и министр иностранных дел пользуются иммунитетом от любых преследований, но Украина работает над тем, чтобы избавить первых лиц страны-агрессоры от этой защиты.

Также глава МИД высмеял попытки РФ уничтожить Украину зимой. Он отметил, что 3 месяца зимы были одними из самых тяжелых в истории, однако Украине удалось выстоять. Это уже пятое поражение президента РФ Владимира Путина с начала полномасштабной войны.