"Не благодійність": Кулеба розповів про вигоди для Європи від вступу України до ЄС та НАТО

За словами голови МЗС, лише повна інтеграція України до європейських та євроатлантичних інституцій забезпечить успішний, мирний, вільний та демократичний світ.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вступ України до НАТО та Європейського Союзу – це не благодійність з боку Європи, а прагматичний інтерес для гарантій безпеки та стабільності у регіоні. Про це він розповів під час виступу на саміті Україна-Оксфорд 2023 року "Європейські горизонти для України".

Кулеба заявив, що невизначеність членства України в ЄС та НАТО була однією з найсерйозніших стратегічних помилок. Так, політики Заходу виправдовували свою нерішучість, представляючи її як обережну політику, покликану заспокоїти Росію. А Росія завжди мала стратегічні плани щодо України.

"Потрібен був опір України геноцидній агресії Росії, щоб усі остаточно переконалися: Україна справді є невід'ємною частиною Європи та Заходу", — сказав міністр.

Він також зазначив, що якби Україна не вистояла на початку повномасштабної війни з Росією, то репутація та вплив НАТО і ЄС упали б на найнижчий рівень в історії. При цьому безпека у регіоні опинилася б під прямою загрозою.

"Членство України в ЄС та НАТО не слід сприймати як благодійність чи відкуп. Воно представляє прагматичний інтерес для самої європейської спільноти. Членство України в ЄС та НАТО стане гарантією довгострокового миру та стабільності", — сказав Кулеба.

Міністр сказав, що продовження політики невизначеності буде необачним. Якщо захід вирішить утримувати Україну на "периферії", то це лише стимулюватиме російську агресію в майбутньому.

"Не потрібно озиратися на те, що скажуть у Москві. З Путіним все покінчено", — підсумував міністр.

Раніше Дмитро Кулеба говорив, що Україна працює над ануляцією імунітету Путіна, а суд підтримують 30 країн. За його словами, у міжнародному праві президент, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ користуються імунітетом від будь-яких переслідувань, але Україна працює над тим, щоб позбавити перших осіб країни-агресора цього захисту.

Також голова МЗС висміяв спроби РФ знищити Україну взимку. Він зазначив, що 3 місяці зими були одними із найважчих в історії, проте Україні вдалося вистояти. Це вже п'ята поразка президента РФ Володимира Путіна з початку повномасштабної війни.