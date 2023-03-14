Спецтрибунал для РФ: до коаліції приєдналися вже 32 країни, — Кулеба

За словами очільника МЗС, ідею створення спеціального трибуналу для керівництва РФ навіть підтримала країна Латинської Америки — Гватемала.

Related video

До міжнародної коаліції для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та притягнення військового та політичного керівництва Російської Федерації до відповідальності доєдналося ще 2 країни. Тепер коаліція включає 32 учасники. Про це повідомив у своїх соцмережах 14 березня голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ще дві країни приєдналися до коаліції зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Зараз 32 держави працюють разом, щоб притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії. Путін і його соратники постануть перед судом", — написав посадовець.

На урядовому порталі зазначено, що представники коаліції збиралися 26 січня у Празі на установче засідання, організоване МЗС України. Метою посадовців було розробити параметри притягнення політичного та військового керівництва країни-агресорки до відповідальності. Тоді держав у міжнародній коаліції було значно менше — 21.

Також повідомляється, що до коаліції зі створення спецтрибуналу приєдналася навіть країна Латинської Америки — Гватемала.

Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на саміті Україна-Оксфорд 2023 року "Європейські горизонти для України", що вступ України до НАТО та ЄС не є благодійністю. За словами посадовця, членство країни буде гарантією довгострокового миру та стабільності. Невизначеність Заходу в цьому контексті Кулеба назвав серйозною стратегічною помилкою.

Раніше, 6 березня, Дмитро Кулеба звернувся у соцмережах до Каріма Хана, прокурора МКС у Гаазі. Кулеба написав, що Хан має розпочати негайне розслідування через відео розстрілу полоненого захисника України. Посадовець назвав опубліковані кадри доказом геноциду.