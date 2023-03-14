В Украине рассчитывают на принятие резолюции по созданию трибунала над РФ уже в апреле

Сотрудник ОП отметил, что Киев ведет работу над проектом с международными партнерами, и сейчас все усилия направлены на то, чтобы ужесточить наказания за совершенную агрессию.

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Украина рассчитывает, что Генассамблея ООН примет первое решение о резолюции по трибуналу над Российской Федерацией уже в апреле. Об этом заявил главный консультант кабинета руководителя Офиса президента Олег Гавриш во время пресс-конференции.

Мужчина уверен, что пришло время действовать и рассмотреть на серьезном уровне создание спецтрибунала над Россией за агрессию по отношению к Украине. Произойти это может уже в следующем месяце.

"У нас есть желание несколько усилить эту резолюцию, проект, который мы имеем. Например, мы боремся за то, чтобы там появилась фраза "международный механизм осуждения за преступление агрессии". Это важно, потому что подчеркивает, что будет не гибридный трибунал, а трибунал, который мы хотим создать. Над этим идет сейчас работа и предварительно в апреле эта резолюция, если все будет хорошо, будет голосоваться", — сказал Олег Гавриш.

В то же время посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день проект резолюции находится еще в состоянии разработки и Украина регулярно проводит консультации с международными партнерами по этому вопросу.

Напомним, 14 марта глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что к коалиции по созданию спецтрибунала для РФ присоединились уже 32 страны. Кроме того, идею создания специального трибунала для руководства РФ даже поддержала страна Латинской Америки — Гватемала.

1 марта в Латвии рассказали, от чего зависит создание трибунала для РФ. Генеральный прокурор страны Юрис Стуканс заверил украинцев, что ни одно преступление российских оккупантов не останется безнаказанным, однако на это нужно время.