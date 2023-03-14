В Україні розраховують на ухвалення резолюції щодо створення трибуналу над РФ вже у квітні

Співробітник ОП зазначив, що Київ веде роботу над проєктом з міжнародними партнерами, і зараз усі зусилля спрямовані на посилення покарань за досконалу агресію.

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Україна розраховує, що Генасамблея ООН ухвалить перше рішення про резолюцію щодо трибуналу над Російською Федерацією вже у квітні. Про це заявив головний консультант кабінету керівника Офісу президента Олег Гавриш під час прес-конференції.

Чоловік упевнений, що настав час діяти та розглянути на серйозному рівні створення спецтрибуналу над Росією за агресію щодо України. Відбутися це може вже наступного місяця.

"У нас є бажання дещо посилити цю резолюцію, проєкт, який ми маємо. Наприклад, ми боремося за те, щоб там з'явилася фраза "міжнародний механізм засудження за злочин агресії". Це важливо, бо наголошує, що буде не гібридний трибунал, а суд, який ми хочемо створити. Над цим іде зараз робота і попередньо у квітні ця резолюція, якщо все буде добре, голосуватиметься", — сказав Олег Гавриш.

Водночас, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич заявив, що на сьогодні проєкт резолюції перебуває ще в стані розробки і Україна регулярно проводить консультації з міжнародними партнерами з цього питання.

Нагадаємо, 14 березня голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що до коаліції зі створення спецтрибуналу для РФ приєдналися вже 32 країни. Крім того, ідею створення спеціального трибуналу для керівництва РФ навіть підтримала країна Латинської Америки Гватемала.

1 березня у Латвії розповіли, від чого залежить створення трибуналу для РФ. Генеральний прокурор країни Юріс Стуканс запевнив українців, що жодний злочин російських окупантів не залишиться безкарним, проте на це потрібен час.