Путін може уникнути суду за військові злочини в Україні, – юрист (відео)

За словами Джеффрі Найса, який був прокурором під час трибуналу над експрезидентом Югославії Мілошевичем, система міжнародного гуманітарного права зазнала невдачі, а країни Заходу прямо не називають голову Кремля воєнним злочинцем.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін може здобути імунітет від судового переслідування за воєнні злочини в Україні в рамках певної угоди. Про це заявив британський юрист Джеффрі Найс 15 березня під час пресконференції на тему "Міжнародний військовий трибунал: що змінилося за рік?".

Джеффрі Найс, який виступав у ролі прокурора в суді над експрезидентом Югославії Слободаном Мілошевичем, підтримав ідею формування спеціального трибуналу з військової агресії Російської Федерації проти України.

"Агресія справді є найбільш відповідним злочином, за який потрібно судити росіян, тому спеціальний трибунал щодо злочину агресії – безумовно, явно гарна ідея", — сказав юрист.

Найс зауважив наявність великої кількості доказів того, що президент РФ безпосередньо причетний до порушення російською армією міжнародного гуманітарного права в Україні. При цьому Міжнародний кримінальний суд досі не назвав російського президента відповідальним за злочини проти людяності.

"Чому МКС, який, як я розумію, має намір представити обвинувальні акти на розгляд суддям, діє настільки повільно? Чому уряди та їхні лідери такі повільні та інтерні стосовно Путіна і не кажуть прямо, що він злочинець", — обурився Джеффрі Найс.

Пресконференція на тему Міжнародний військовий трибунал: що змінилося за рік?

Юрист констатував, що система міжнародного гуманітарного права зазнала невдачі, а Володимир Путін у майбутньому може уникнути судового переслідування за воєнні злочини.

За словами Найса, якщо МКС таки винесе звинувачення президенту країни-агресора, то це, ймовірно, сприятиме отриманню компенсації збитків, завданих Україні російськими окупантами.

У рамках пресконференції директор Інституту дослідження війни та миру Ентоні Борден також зазначив, що його вразила робота українських прокурорів та додав, що масштаби злочинів, з якими їм доводиться мати справу величезні.

Створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України

У вівторок, 7 березня, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив про намір притягнути до відповідальності російського президента Володимира Путіна, главу МЗС РФ Сергія Лаврова та міністра оборони РФ Сергія Шойгу, позбавивши їх "імунітету" від переслідування.

Дипломат також повідомив, що створення міжнародного трибуналу для еліт Кремля вже підтримали 30 держав, зокрема країни "Великої сімки".

Станом на 14 березня до міжнародної коаліції для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та притягнення військового та політичного керівництва РФ до відповідальності вже приєдналися 32 країни.

Головний консультант кабінету глави Офісу президента Олег Гавриш заявив на пресконференції 14 березня, що в Україні розраховують на ухвалення Генасамблеєю ООН першого рішення про резолюцію щодо трибуналу над РФ вже у квітні.

Суддя Народного суду в Гаазі Стівен Реп в ефірі національного телемарафону 5 березня зазначив, що для створення трибуналу над Володимиром Путіним потрібне успішне голосування Генеральної асамблеї ООН. Йдеться про мінімум 90 голосів.

Згідно з заявою генпрокурора Латвії Юріса Стуканса від 1 березня, трибунал для розслідування воєнних злочинів російської армії за бажання можна створити за один день. Це пов'язано з тим, що за рік повномасштабної війни спеціальні служби та міжнародні інститути зафіксували велику кількість злочинів та зібрали докази.