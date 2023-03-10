Верещук возглавила штаб по защите прав детей в условиях военного положения

В новой должности глава профильного министерства будет отвечать за возвращение депортированных на территорию Украины детей и интеграцию на новых местах несовершеннолетних, которые были вынуждены эвакуироваться из опасных регионов.

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Ирина Верещук, руководитель Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, будет работать главой Координационного штаба по защите прав ребенка в условиях военного положения. Об этом 10 марта говорится в сообщении пресс-службы Минреинтеграции.

Коордштаб был создан в марте 2022 года. Цель работы структуры – координация действия представителей местного самоуправления и органов исполнительной власти по защите прав несовершеннолетних. На заседании Кабмина рассмотрели вопрос о назначении Ирины Верещук и согласовали положительное решение.

Правительство также расширило список функций соответствующей государственной структуры. Новые изменения предполагают:

координацию мер по возвращению на территорию Украины детей, депортированных или перемещенных на временно оккупированную территорию, в Российскую Федерацию или другие страны;

мониторинг процесса соблюдения прав детей с внутриперемещенных лиц;

координацию действия органов власти по содействию интеграции на новом месте жительства детей, эвакуированных с опасных территорий нашего государства.

Чиновники надеются улучшить ситуацию по помощи детям, пострадавшим от последствий войны. Пока ситуация не является положительной, ведь многие несовершеннолетние потеряли родителей и жилье. Действия Кабмина будут направлены на изменение отрицательной динамики.

Ранее Фокус сообщал, что в Верховной раде призвали государства Европейского Союза способствовать возвращению домой украинских детей, депортированных РФ. Елена Кондратюк, заместитель главы украинского парламента, на встрече со словацкой делегацией подчеркнула, что очень важно ускорить процесс рассмотрения этого вопроса, ведь детей из Украины на территории РФ принудительно усыновляют, заставляют навсегда отказываться от украинской идентичности. По информации омбудсмена Дмитрия Лубинца, россияне похитили и принудительно вывезли из Украины на территорию РФ 16226 детей, что является прямым признаком геноцида украинского народа.