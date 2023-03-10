Верещук очолила штаб з питань захисту прав дітей в умовах воєнного стану

На новій посаді очільниця профільного міністерства відповідатиме за повернення депортованих на територію України дітей та інтеграцію на нових місцях неповнолітніх, які були змушені евакуюватися із небезпечних регіонів.

Related video

Ірина Верещук, керівниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, працюватиме головою Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану. Про це 10 березня йдеться у повідомленні пресслужби Мінреінтеграції.

Коордштаб створили у березні 2022 року. Мета роботи структури – координація дії представників місцевого самоврядування та органів виконавчої влади для захисту прав неповнолітніх. На засіданні Кабміну розглянули питання стосовно призначення Ірини Верещук та погодили позитивне рішення.

Уряд також й розширив список функцій відповідної державної структури. Нові зміни передбачають:

координацію заходів з повернення на територію України дітей, які були депортовані чи переміщені на тимчасово окуповану територію, до Російської Федерації або інших країн;

моніторинг процесу дотримання прав дітей із внутрішньо переміщених осіб;

координацію дії органів влади зі сприяння інтеграції на новому місці проживання дітей, евакуйованих із небезпечних територій нашої держави.

Урядовці сподіваються покращити ситуацію щодо допомоги дітям, які постраждали від наслідків війни. Наразі ситуація не є позитивною, адже чимало неповнолітніх втратили батьків та житло. Дії Кабміну будуть спрямовані на зміну негативної динаміки.

Раніше Фокус повідомляв, що у Верховній раді закликали держави Європейського Союзу сприяти поверненню додому українських дітей, депортованих РФ. Олена Кондратюк, заступниця голови українського парламенту, на зустрічі зі словацькою делегацією наголосила, що дуже важливо пришвидшити процес розгляду цього питання, адже дітей з України на території РФ примусово всиновлюють, змушують назавжди відмовлятися від української ідентичності. За інформацією омбудсмена Дмитра Лубінця, росіяни викрали та примусово вивезли з України на територію РФ 16 226 дітей, що є прямою ознакою геноциду українського народу.