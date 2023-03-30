Україна готова забрати усіх депортованих до РФ дітей-сиріт, — Верещук

За словами очільниці Мінреінтеграції, відповідну процедуру можна провести на кордоні Росії з Євросоюзом, і подібний механізм вже був запропонований Москві.

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Україна висловила готовність забрати усіх депортованих до Росії дітей-сиріт. Відповідну заяву 29 березня в ефірі телемарафону зробила голова Мінреінтеграції Ірина Верещук.

Вона наголосила, що відповідний механізм було запропоновано. В будь-яку європейську країну на кордоні з РФ представники української сторони готові прибути. З її слів, це можна зробити за посередництва міжнародних організацій – ООН, МКЧХ чи іншої структури, прибувши на місце зустрічі.

"До прикладу, в Естонію, у Нарву", – зазначила вона.

Наразі процес повернення відбувається дуже складно, є тривалим. Усі процедури та дорога замають місяці. Представниця уряду додала, що з території Російської Федерації у такий спосіб вдалося забрати 327 дітей.

"Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і "батьком", і "матір’ю" є держава", – заявила Верещук.

Нагадаємо, 18 березня Верещук виступила з вимогою до РФ надати списки всіх депортованих з України дітей. Вона запропонувала передати українській стороні списки всіх сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Верещук 10 березня очолила штаб з питань захисту прав дітей в умовах воєнного стану. На новій посаді очільниця профільного міністерства відповідатиме за повернення депортованих на територію України дітей та інтеграцію на нових місцях неповнолітніх, які були змушені евакуюватися із небезпечних регіонів. Коордштаб створили у березні 2022 року. Мета роботи структури – координація дій органів виконавчої влади та представників місцевого самоврядування для захисту прав неповнолітніх.