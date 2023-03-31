У Кремлі відповіли на пропозицію Лукашенка припинити бойові дії на території України

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін поговорить з Олександром Лукашенком про перемир’я. Війну в Україні він назвав єдиним засобом досягнення цілей Москви.

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Під час спілкування з пресою 31 березня прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова запитали про заклик Олександра Лукашенка оголосити перемир’я в Україні. Слова посадовця передав російський Interfax.

"Безперечно, ми чули заяви Олександра Григоровича, безумовно, два президенти, я маю на увазі Путіна і Лукашенка, продовжать (прим. ред.: переговори) наступного тижня. Наступного тижня буде ВДС (прим.ред.: Вища Державна рада Союзної держави), це дасть можливість президентам ще раз докладно поговорити один з одним. Напевно, будуть і цю тему обговорювати", — заявив Пєсков.

Однак прессекретар президента РФ підкреслив, що у контексті України нічого не змінюється та війна триває. За його словами, тільки так Кремль може досягнути своїх цілей. Також Пєсков сказав, що порівнювати пропозицію Лукашенка з "мирним планом" Китаю недоречно.

"Навряд чи, думаю, доречно порівнювати ці два набори ідей — той, який озвучив голова Сі, і той, про який говорив зараз президент Лукашенко", — заявив він.

Пєсков звинуватив Україну у тому, що план КНР не реалізований. На його думку, продовження війни прагнуть "командири", які знаходяться не у Києві.

"Там же є певні положення, які, скажімо так, зараз нереалізовані у зв'язку з небажанням і неможливістю української сторони не послухатися своїх кураторів і своїх командирів. А ці командири, як ми знаємо, сидять не в Києві й наполягають на тому, щоби війна тривала", — пояснив посадовець країни-агресорки.

Також прессекретар президента РФ згадав розміщення ядерної зброї в Україні. За його словами, Кремль не може ігнорувати таку можливість як загрозу.

"Це — та гіпотетична небезпека, на яку наша країна не може не звертати уваги", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, 31 березня Олександр Лукашенко закликав Росію та Україну припинити бойові дії та оголосити перемир'я. Політик запропонував розпочати мирні переговори, однак зазначив, що сам мало в них вірить.

Раніше, 29 березня голова Мінреінтеграції Ірина Верещук заявила, що Україна готова забрати усіх депортованих до РФ дітей-сиріт. Вона завірила, що представники української сторони готові прибути у будь-яку європейську країну на кордоні з Росією.