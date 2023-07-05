Си Цзиньпин лично предостерег Путина от использования ядерного оружия в Украине, — FT

По данным издания, слова китайского лидера может быть достаточно, для того чтобы президент РФ не применял ЯО. Впрочем, многие сомневаются в искренности Пекина.

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин лично предупредил российского президента Владимира Путина о невозможности применения ядерного оружия против Украины. Об этом пишет британская газета Financial Times 5 июня.

Издание ссылается на анонимные источники, которые сообщили, что данное личное предупреждение было сделано во время государственного визита президента Китая в Москву в марте. Это была одна из первых поездок Си за пределы Китая после длительного периода изоляции в связи с политикой по борьбе с COVID-19.

После этого китайские официальные лица стали приписывать себе заслуги в убеждении Путина от отказа от угроз использования ядерного оружия против Украины.

Один из советников китайского правительства рассказал британским журналистам, что сдерживание Путина от применения ядерного оружия является ключевым элементом стратегии Китая по восстановлению отношений с Европой. Полномасштабное вторжение России в Украину в марте 2022 года привело к конфронтации Москвы и ее союзника Пекина с Европейским союзом.

Как отмечает FT, Китай последовательно выступает публично против использования ядерного оружия против Украины. Однако многие сторонники Украины сомневаются в искренности Пекина в таком сдерживании, учитывая "безграничное партнерство" Си с Путиным и схожие позиции Китая и России в "мирном плане".

Предупреждение Си, тем не менее, дает надежду на то, что Китай подкрепляет свою публичную риторику закрытыми предупреждениями о потенциальных последствиях для двусторонних отношений, отмечает издание. По мнению журналистов, этого может быть достаточно, чтобы удержать Путина от использования ядерного оружия.

"Китайцы принимают на себя ответственность за отправку сообщений на всех уровнях", — заявил анонимный чиновник из администрации США.

Напомним, 21 июня Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден назвали главу Китая Си Цзиньпина диктатором. Позже американский президент заявил, что его высказывания о китайском лидере Си Цзиньпине как о "диктаторе" никаким образом не оказали негативного влияния на усилия, направленные на снижение напряжения в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.

Также напомним, 27 июня аналитики проанализировали документы белорусской железной дороги и выяснили, как Россия планирует перевозить тактическое ядерное оружие в Беларусь.