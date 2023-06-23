"Не підірвали відносини": Байден пояснив, навіщо назвав Сі Цзіньпіна диктатором

Глава Білого дому не відмовився від своїх слів, однак вказав, що не чекає серйозних наслідків від свого висловлювання на адресу лідера КНР

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Президент США Джо Байден заявив, що його висловлювання про китайського лідера Сі Цзіньпіна як про "диктатора" жодним чином не мали негативного впливу на зусилля, спрямовані на зниження напруги у відносинах між двома найбільшими економіками світу. Про це повідомляє Bloomberg.

"Я очікую зустрічі з президентом Сі в майбутньому, найближчим часом, і я не думаю, що це мало якісь реальні наслідки", — сказав лідер США.

Президент Байден також підкреслив, що він не збирається ухилятися від висловлення своїх думок і фактів щодо Китаю.

У вівторок, 20 червня, він зробив несподіване зауваження щодо Сі, заявивши, що китайський лідер був стурбований тим, що його військові запустили шпигунську повітряну кулю над територією США без його відома.

"Це велика ганьба для диктаторів, коли вони не знають, що сталося", — сказав Байден.

Китай оперативно відповів на висловлювання президента Сполучених Штатів, наголосивши на їхньому провокаційному характері.

Посол Китаю в США Се Фенг висловив свої заперечення високопоставленим представникам Білого дому і Державного департаменту США.

"Ми закликаємо американську сторону негайно вжити серйозних заходів для виправлення негативних наслідків і дотримання власних зобов'язань", — заявив Лю.

Адміністрація Байдена наголосила, що президенту немає необхідності виправдовувати свої висловлювання, і що Сполучені Штати завжди будуть відкрито і прямо висловлювати свої розбіжності з Китаєм.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден назвав главу Китаю Сі Цзіньпіна "диктатором". У Пекіні встигли відреагувати. Причиною для такого звернення американського лідера до голови КНР стала ситуація з повітряною кулею-шпигуном.

А 19 червня повідомлялося, що Китай не буде відправляти зброю в РФ. Про це Сі Цзіньпін заявив під час переговорів у Пекіні з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.