По словам военного аналитика Bild Юлиан Репке, администрация Джо Байдена "вводила в заблуждение Украину, мир и себя около полугода, прежде чем осознала реальность".

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Украинское контрнаступление 2023 года стало одним из крупнейших стратегических просчетов администрации США за последние десятилетия. Об этом заявил военный аналитик Bild Юлиан Репке, комментируя вчерашнюю статью The Washington Post о причинах провала Украины.

"Администрация Байдена вводила в заблуждение Украину, мир и себя около полугода, прежде чем осознала реальность", — добавил Репке.

Контрнаступление ВСУ в 2023 году: детали статьи WP

Напомним, в сообщении, 4 декабря, в The Washington Post Как опубликовали статью о том, как происходила подготовка к боевым действиям 2023 года и как эксперты оценивают результаты контрнаступления.

Журналисты указали, что пообщались с 30 военными и политиками из США, ЕС и Украины и составили общую картину контрнаступления ВСУ в 2023 году.

Согласно концепциям военных США, Украина должна была бы максимально надавить на одном отрезке фронта. При этом была уверенность, что будет успех в течение контрнаступления, продолжительностью 60-90 дней. Также предполагали, что возможный размер украинских потерь, если бы реализовали именно этот план, составляли бы 30-40%.

Разведка США предполагала, что шансы на успех "50 на 50"

Пентагон был более убежден в возможности успеха, чем западные разведки, написали журналисты. В частности, разведка предполагала, что успех на победу — "50 на 50". Эту позицию оценили критически: во-первых, в первые дни войны разведка сильно ошиблась с шансами Украины удержаться и, во-вторых, признавали влияние на шансы Украины стремление украинцев отстоять независимость и выбить российских оккупантов. Указывали, что "у украинцев просто нет выбора".

Что "не так" с контрнаступлением ВСУ: вывод WP

Журналисты WP подытожили, что "не так" с контрнаступлением ВСУ в 2023 году. Во-первых, Пентагон и Украина имели расхождения в точке зрения на наступление, но в США были уверены, что имеющихся ресурсов могло быть достаточно при правильном плане. Во-вторых, на Западе недооценили способность России жертвовать большим количеством россиян для достижения военных целей. В-третьих, Украина пыталась уберечь жизни своих военных, а западные чиновники имели другие мнения: "считали, что потери в конце концов будут выше без решающего нападения".

Сначала делать, потом — рекламировать: как контрнаступление комментируют в ВСУ и ВМС

Полковник запаса ВСУ Олег Жданов назвал Фокусу три главные причины, почему контрнаступление не достигло ожидаемых результатов. По его словам, этому поспособствовало недостаточное количество оружия, полное отсутствие авиации, растягивание сил по всей линии фронта.

Эксперт отмечает, что механизированная атака российских позиций в лоб, о которой рассуждают американские журналисты, при отсутствии авиации и достаточного количества вооружения, привела бы к колоссальным потерям. По этой причине украинское руководство не согласилось на подобные предложения, выбрав более осторожную тактику.

Капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко считает, что предложение американских партнеров сконцентрировать силы на одном направлении — могло сыграть в пользу украинского контрнаступления. Эксперт добавляет, что начало контрнаступления долго откладывали, что дало возможность ВС РФ подготовиться.

"Мне было странно, что у нас наступление началось на нескольких направлениях одновременно. И что оно затянулось. В принципе, ожидали начало в апреле или мае. РФ воспользовалась временем, чтобы поставить мины. У нас было много лозунгов в медиа. Но сначала надо было сделать, а потом — показывать результат. А не наоборот. Но у нас всегда так — если есть план, мы его сразу рекламируем, а потом оправдываемся, что не получилось", — говорит Рыженко.

Напомним, в ноябре 2023 года генерал Валерий Залужный опубликовал колонку, в которой анализировал текущее состояние войны в Украине. Военный указал, что нужно, чтобы боевые действия не стали позиционными. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит ту пика в войне, а позже признал, что впереди у Украины тяжелые годы войны.

Издание The Economist в свою очередь опубликовало еще две статьи на тему российско-украинской войны. В одной статье отметили противоречия среди военно-политического руководства Украины. Во второй написали о возможности победы РФ вследствие слабости стран Запада, которые не отнеслись к войне со всей серьезностью.