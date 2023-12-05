Шансы на победу 50%: как эксперты оценили результаты контрнаступления

Результаты украинского контрнаступления оказались не такими внушительными, как того ожидали на Западе. Теперь перед партнерами Киева стоит вопрос — как действовать дальше. Фокус попросил экспертов разобрать причины и последствия летней военной кампании.

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Издание Washinghton Post опубликовало масштабное исследование подготовки к контрнаступлению Украины, основанное на интервью с более чем 30 высокопоставленными чиновниками из Украины, США и европейских стран. Авторы обозначили причины, которые привели к недостаточно внушительным результатам летней военной кампании.

В частности, по словам авторов статьи, официальные лица США и Украины резко расходились во мнениях по поводу стратегии, тактики и сроков. Пентагон хотел, чтобы наступление началось в середине апреля, чтобы помешать ВС РФ укрепить позиции. Американские военные чиновники настаивали, чтобы Украина сконцентрировала силы вдоль южного направления, и были уверены, что механизированная лобовая атака российских позиций возможна с теми войсками и вооружением, которые есть. Киев в свою очередь не соглашался идти в бой без дополнительного вооружения и подготовки и считал, что войска должны атаковать в трех разных точках фронта.

"Вашингтон просчитался, в какой степени украинские силы могут быть преобразованы в боевую силу западного образца за короткий период. Многие в Украине и на Западе недооценили способность России оправиться от катастроф на поле боя и использовать свои многолетние сильные стороны: живую силу, мины и готовность жертвовать жизнями в масштабах, которые могут себе позволить лишь немногие другие страны", — отметили в издании.

"Если бы мы пошли в лобовую атаку, как этого хотели партнеры, если верить статье WP, это был бы мясной штурм. Олег Жданов, полковник запаса ВСУ

Авторы статьи добавили, что по мере приближения ожидаемого начала наступления украинские военные опасались катастрофических потерь, в то время как американские официальные лица считали, что без решительного нападения потери в конечном итоге будут выше.

Сначала делать, потом — рекламировать

Три главные причины, почему контрнаступления не достигло ожидаемых результатов — недостаточное количество оружия, полное отсутствие авиации, растягивание сил по всей линии фронта. Такие оценки дают эксперты, с которыми побеседовал Фокус.

"Если бы мы пошли в лобовую атаку, как этого хотели партнеры, если верить статье WP, это был бы мясной штурм. Надо отдать должное Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, что он не согласился на мясорубку", — говорит Фокусу полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Эксперт отмечает, что механизированная атака российских позиций в лоб, о которой рассуждают американские журналисты, при отсутствии авиации и достаточного количество вооружения, привела бы к колоссальным потерям. По этой причине украинское руководство не согласилось на подобные предложения, выбрав более осторожную тактику.

"Правильно на эту тему высказался генерал Бен Ходжес. Он сказал, что американская армия — образец армии НАТО — никогда бы не начала наступательные действия без преимущества в воздухе. А WP пытается поставить нам в укор, что мы не согласились идти на мясной штурм без брони, дальнобойных ракет и авиации. У нас не такое большое население, и мы ценим жизни наших военных", — добавляет эксперт.

При этом предложение американских партнеров сконцентрировать силы на одном направлении — могло сыграть в пользу украинского контрнаступления, считает капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко.

"Я считаю, нужно было обозначить одно направление, самое болезненное для противника, и сконцентрировать все силы, а затем по достижению успеха идти по другим направлениям. РФ в начале полномасштабного вторжения атаковала нас по всему периметру, затем поняла, что сил не хватает, и сконцентрировала их на Востоке, закрепилась на Юге. Возможно, справедливо было действовать аналогично", — отмечает Рыженко.

Эксперт добавляет, что начало контрнаступления долго откладывали, что дало возможность ВС РФ подготовиться.

"Мне было странно, что у нас наступление началось на нескольких направлениях одновременно. И что оно затянулось. В принципе, ожидали начало в апреле или мае. РФ воспользовалась временем, чтобы поставить мины. У нас было много лозунгов в медиа. Но сначала надо было сделать, а потом — показывать результат. А не наоборот. Но у нас всегда так — если есть план, мы его сразу рекламируем, а потом оправдываемся, что не получилось", — говорит Фокусу Рыженко.

Путин уверен, что переждет Запад

Сейчас, по словам Жданова, преимущество на стороне ВС РФ. Перед западными партнерами Киева стоят непростые вопросы. Как действовать дальше, если президент Украины готов сражаться до выхода на границы 1991 году, а президент РФ уверен, что "сможет переждать непостоянный Запад и поглотить украинскую территорию".

"Коллективный Запад понимает, что проигрывает Путину. Они не могут решить, сколько оружия нам поставлять, чтобы победить. Главное задание США и ЕС — не дать победить Путину. А это война на истощение на долгие годы. Путин опередил всех и нас, в первую очередь, в плане перевода экономики на военные рельсы и готовности населения вести долгую войну. Они готовы к этим жертвам. Так что Путин побеждает. И если ему дать оперативную паузу, временную приостановку огня с переговорами, он через три года может и НАТО атаковать. Он будет готов, а Запад — нет", — отмечает Жданов.

Но у нас всегда так — если есть план, мы его сразу рекламируем, а потом оправдываемся, что не получилось Андрей Рыженко, капитан первого ранга запаса ВМС Украины

Давать оценки дальнейшим развитиям событий на фронте пока рано, считают эксперты. По словам Жданова, Украина переживает переломный момент. На Западе пытаются переоценить суть победы, а главное — что они готовы для этого сделать.

"Сегодня прогнозировать трудно. Мы не знаем, в какую сторону повернется Запад. Они могут предложить нам завтра переговоры. Сказать, что больше не тянут нашу войну и будут готовиться к собственной обороне, а мы получим "Минск-3". А могут наоборот предоставить нам 700 или 1000 танков, авиацию, боеприпасы, и сказать — начинайте побеждать. Сейчас мы на развилке. Вероятность того или другого сценария — 50 на 50", — резюмирует эксперт.

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