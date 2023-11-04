"Украина была и в более сложных ситуациях": Зеленский прокомментировал статью Залужного (видео)

По словам Владимира Зеленского, если Украина гипотетически отдаст России треть страны, то война не закончится и это станет "только началом".

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал статью главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного для The Economist о том, что полномасштабное вторжение перешло в позиционную стадию и это может привести к затягиванию войны, что будет выгодно России. Об этом сообщает "УНИАН".

На совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве глава государства подчеркнул, что Украина не находится в патовой ситуации из-за перехода войны на стадию позиционного истощения.

Президент отметил, что 24 февраля прошлого года многие люди предсказывали, что Украине осталось очень мало времени и что практически всю страну могут захватить.

"И были те или иные сигналы, условия, что надо все отдать, людей поменять, Россию признать, Европу забыть, о НАТО не думать. И что такое Украина — нет такого государства", — отмечает Зеленский.

По словам главы государства, Украина была в самой сложной ситуации с начала восстановления независимости. Однако, Зеленский подчеркнул, что был "абсолютно уверен" в украинском народе.

Люди уставшие, но это не патовая ситуация: детали

Зеленский отметил, что устали все украинцы, независимо от своего статуса. Однако, в этом "ничего такого нет" и это "не патовая ситуация".

"Это не какая-то новость. Россия контролирует небо. В наступательных миссиях это понятно, если мы бережем наших военных — мы бережем наших ребят и девушек. Когда мы не контролируем небо, просто бросать, как Россия бросает своих людей как мясо, никто не хочет", — добавил глава государства.

Зеленский рассказал как побороть такую ситуацию

По словам президента, уже есть решение о предоставлении Украине истребителей F-16. Стоит лишь подождать завершения обучения украинских пилотов и механиков, ведь это достаточно долгий процесс.

"Быстрые есть решения. И они не какие-то там космические, технологические — противовоздушная оборона. Мы попробовали, когда на фронте есть ПВО, все четко понимают — военные идут вперед, бегут, едут, используют технику. И идут те или иные контрнаступательные действия", — подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что год назад Украина была в очень сложной ситуации. По его словам, украинцы не имеют права даже "думать о том, чтобы опустить руки".

"Это будет только начало": Зеленский о передаче России украинских территорий

Глава государства убежден, если Украина гипотетически отдаст России треть страны, то война не закончится.

"Это будет только начало. Он же этим не закончит (о президенте РФ Владимире Путине — УНИАН). Мы же знаем, что такое замороженный конфликт. Мы же для себя сделали выводы", — подчеркнул Зеленский.

Также президент добавил, что нужно увеличить сотрудничество с партнерами для усиления противовоздушной обороны и разблокирования неба с целью предоставления возможности "нашим военным сделать наступательные действия".

Статья Валерия Залужного для The Economist: что известно

Напомним, согласно публикации The Economist от 1 ноября, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный считает, что ситуация на фронте зашла в тупик, для выхода из которого необходимо сделать большой технологический скачок.

Позже координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отреагировал на статью главнокомандующего ВСУ. Кирби заявил, что тезисы, изложенные в статье Валерия Залужного, говорят о необходимости продолжить помощь Киеву.

Также прокомментировали статью и в Кремле. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не согласились со словами Залужного о том, что конфликт вокруг страны зашел в тупик. Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина в очередной раз пообещал россиянам, что РФ достигнет всех целей "спецоперации".

Напомним, 27 сентября, издание писало, что Запад, возможно, будет меньше помогать Украине в следующемгоду. Как отмечают журналисты, Кремль готов тратить на войну гораздо больше, чем Запад.