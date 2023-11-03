Война "не зашла в тупик": в Кремле прокомментировали статью Залужного

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украине стоит понять, что "абсурдно даже говорит о возможности ее победы на поле боя".

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал статью главнокомандующего Вооруженных сил Украины для издания The Economist. Об этом сообщает "ТАСС".

В Кремле не согласились со словами Валерия Залужного о том, что конфликт вокруг страны зашел в тупик. Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина в очередной раз пообещал россиянам, что РФ достигнет всех целей "спецоперации".

"Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены", — заявил Песков во время брифинга 2 ноября.

По словам пресс-секретаря, Украина давно должна понять, что "абсурдно даже говорит о возможности ее победы на поле боя".

"Киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорит о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя — это абсурдно. И чем раньше киевский режим для себя это осознает, тем скорее откроются какие-то перспективы", — отмечает он.

Реакция Белого дома на статью Залужного: детали

Напомним, ранее координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отреагировал на статью главнокомандующего ВСУ.

Кирби заявил, что тезисы, изложенные в статье Валерия Залужного, говорят о необходимости продолжить помощь Киеву.

Кроме того, Кирби подчеркнул, что оказывать помощь Украине в соответствии с ее текущими потребностями было бы легче, если бы Конгресс принял запрос президента США Джо Байдена о дополнительном финансировании.

Напомним, согласно публикации The Economist от 1 ноября, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный считает, что ситуация на фронте зашла в тупик, для выхода из которого необходимо сделать большой технологический скачок.

Ранее, 27 сентября, издание писало, что Запад, возможно, будет меньше помогать Украине в следующем году. Как отмечают журналисты, Кремль готов тратить на войну гораздо больше, чем Запад.