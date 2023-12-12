"Как Вьетнам": морпехи ВСУ рассказали о флотилии, которая помогает удержать Крынки, — The Times

Днепр патрулирует флотилия из 38 катеров, рассказали бойцы ВСУ журналистам. Часть из них участвует в переправке морпехов на левобережный плацдарм в Херсонской области.

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12 декабря американские журналисты опубликовали статью об особенностях боевых действий на левобережье Днепра и регулярном форсировании водной преграды морскими пехотинцами ВСУ. Утверждают, что главную роль в этих событиях играют патрульные катера. Статья с рассказами морпехов опубликована на портале The Times.

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"Кладбище техники": морпех ВСУ показал кадры после боев на левом берегу Херсонщины (видео)

Журналисты пообщались с бойцами ВСУ, которые воюют на Херсонщине — на левобережном плацдарме. Бойцы отметили, что патрульные катера помогают Украине удержать северную границу и действовать над Днепром.

Для боев на левобережье Херсонщины используют два типа речных судов — украинского и американского производства, объяснили военные:

"Гюрза-М" — украинский патрульный катер, длиной 20 м, вместимостью 5 человек и способностью развивать скорость до 28 миль/ч (52 км/ч). Вооружение — "противотанковые ракеты, две 30-мм пушки, 7,62-мм пулеметы и гранатометы";

Willard Dauntless — американский патрульный катер, длиной 10 метров, вместимостью более 8 человек и скоростью до 35 миль/ч (65 км/ч).

Какие патрульные катера имеет ВСУ Фото: The Times

В статье указано, что Украина использовала 20 "Гюрза-М" и 18 Willard Dauntless, чтобы контролировать Днепр по всему руслу. На инфографике, созданной журналистами, можно увидеть, какие суда использовали на каких участках на Херсонщине. Например, украинские катера — возле Дач в Олешках и возле Казачьих Лагерей. Американские — под Алешками, Песчановкой, Крынками.

Линия фронта на левобережье Херсонщины Фото: The Times

Бои на Херсонщине — детали

Морпехи ВСУ рассказали некоторые детали спецоперации по высадке на левобережном плацдарме. Сначала на левый берег Днепра переправились небольшие группы на маленьких плавсредствах. Затем подключили суда побольше — патрульные катера. Их задачей была переправка бойцов, оружия, патронов, а также огневое поражение ВС РФ для защиты момента высадки.

Катер ВСУ на Днепре Фото: The Times

Цель, которую может преследовать командование ВСУ, — это перерезание Мелитопольской трассы и дороги между Новой Каховкой и Алешками, — написали журналисты. Благодаря этому существенно повредится логистика россиян и их можно отбросить на расстояние около 40 км от Днепра. В этом случае у бойцов ВСУ появится возможность навести понтонные мосты и продвинуться дальше, отмечается в репортаже.

Один из бойцов, с которыми пообщались журналисты, сравнил боевые действия на левобережье с Вьетнамом. По его словам, сходство заключается в сложном рельефе: изгибы реки, растительность, водные преграды.

"Это как Вьетнам, как джунгли. Проходов там немного. Не везде можно причалить, не везде можно пройти пешком, а внутри целая куча мини-озер. Но мы, местные жители, имеем некоторое представление, что делать".

Отметим, аналитики Института изучения войны сообщили в отчете от 11 декабря, что на левый берег Днепра ВСУ смогли высадить от 30 до 50 украинских военных. На данном отрезке фронта ВС РФ применяет мощные авианалеты и, предполагается в отчете, возможно некоторое продвижение врага.

Между тем ранее Фокус писал о тактике российского командования, которую применяют против Сил обороны под Крынками. В частности, противник бросает колонны бронетехники, которые высаживают пехоту. Однако, как свидетельствуют видео бойцов ВСУ, такие действия завершают разгромом.

Напоминаем, западные журналисты рассказали о совместной стратегии боев на 2024 год, которую совместно нарабатывают украинские и американские военные. Между тем Федеральный канцлер Австрии сообщил, что планирует возражать против ускоренного вступления Украины в ЕС.