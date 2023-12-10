"Кладбище техники": морпех ВСУ показал кадры после боев на левом берегу Херсонщины (видео)

Украинские военные уверенно держат Крынки. По врагу работают FPV-дроны и артиллерия, однако враг атакует КАБами, рассказал доброволец 24-й ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

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Возле поселка Крынки в Херсонской области украинские морпехи держат плацдарм. Украинские морпехи 35-й ОБрМП показали кадры после боев на левом берегу.

Морпехи отметили, что россияне высадили десант перед их позициями, однако бойцы смогли "подправить их планы".

Украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил, что на левобережье создали "новое кладбище" для врага и его техники.

"Украинские морпехи героически держат плацдарм возле поселка Крынки на левом оккупированном берегу Херсонщины. Возле Крынок новое кладбище р*сни и ее техники", — сказал Андрей Цаплиенко.

Украинские морпехи показали видео с дрона после серии взрывов возле Крынок. Российская военная техника двигалась по дороге, в то время, как украинцы наносили удары по врагу. Оккупанты пытались убежать, однако им это не удалось — после точных атак вражеская техника загоралась, а в небо поднимался густой серый дым. Кроме этого, бойцы показали убитого и раненого оккупантов, которые лежали возле разбитых бронемашин и посреди дороги.

Доброволец 24-й ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" заявил, что украинские военные уверенно держат Крынки.

"Р*сня не движется, потому что там очень хорошо работают наши FPV и арта, но КАБы это п*здец, сыплют десятками в день, сравнивая все", — сказал он.

"Осман" отметил, что не знает, как ребята держатся, где они черпают столько вдохновения, но "стоят очень крепко".

Напомним, 10 декабря стало известно, что украинские военные во время наступления уничтожили российский БТР с системой подавления РП-377 возле Крынок в Херсонской области. Для его ликвидации понадобилось три FPV-дрона.

8 декабря директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал, что украинские военные удерживают позиции на левом берегу Днепра, однако оккупанты пытаются их забрасывать КАБами. В частности, Силы обороны держатся в лесном массиве вблизи Крынок.