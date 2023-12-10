ВСУ уничтожили российский БТР с системой РП-377: для чего она создана (видео)

Во время российской атаки украинские FPV-дроны разбили вражеский бронетранспортер с системой РЭБ РП-377.

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Силы обороны держат плацдарм на левом берегу Херсонской области. Во время наступления оккупантов, украинские военные уничтожили БТР с системой подавления РП-377. Об этом сообщает командир роты ударных беспилотников "Птицы Мадьяра" в телеграм-канале.

Российские войска пытались большими силами атаковать украинские силы. По словам Мадяра, БТР с РП-377 был уничтожен возле Крынок. Для его ликвидации понадобилось 3 FPV-дрона. В "Милитарном" добавляют, что свидетельствует о том, что на видео БТР именно с РП-377 характерная форма и цвет корпуса, антенны, балки и крепления системы.

РП-377 — это система радиолокационной борьбы, которая должна защищать личный состав и технику от радиоуправляемых самодельных устройств. Они используются во время движения колоннами, на стоянках и для защиты при перевозках по железной дороге. Устанавливают комплекс на различную легкобронированную технику: БТРы, броневики и бронегрузовики.

РП-377УВМ1Л (сверху) и РП-377ВЬ (снизу)

Отмечается, что у РФ есть целое семейство подобных систем: РП-377А, РП-377Л, РП-377ЛА "Лорандит" и ряд других. Не исключено, что бойцы уничтожили одну из вариаций РП-377ВМ или РП-377УВМ1Л "Лесочек", резюмируют аналитики.

Напомним, 9 декабря аналитики DeepState рассказали о новой тактике российских войск под Крынками.

8 декабря СМИ писали, что оккупанты пытаются выбить украинские войска с левого берега Херсонской области управляемыми авиабомбами.