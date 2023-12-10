ЗСУ знищили російський БТР з системою РП-377: для чого вона створена (відео)

Під час російської атаки українські FPV-дрони розбили ворожий бронетранспортер з системою РЕБ РП-377.

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Сили оборони тримають плацдарм на лівому березі Херсонської області. Під час наступу окупантів, українські військові знищили БТР з системою придушення РП-377. Про це повідомляє командир роти ударних безпілотників "Птахи Мадяра" у телеграм-каналі.

Російські війська намагалися великими силами атакувати українські сили. За словами Мадяра, БТР з РП-377 було знищено біля Кринок. Для його ліквідації знадобилось 3 FPV-дрони. У "Мілітарному" додають, що свідчить про те, що на відео БТР саме з РП-377 характерна форма та колір корпусу, антени, балки та кріплення системи.

РП-377 — це система радіолокаційної боротьби, яка має захищати особовий склад та техніку від радіокерованих саморобних пристроїв. Вони використовуються під час руху колонами, на стоянках та для захисту при перевезеннях залізницею. Встановлюють комплекс на різну легкоброньовану техніку: БТРи, броневики та броневантажівки.

РП-377УВМ1Л (згори) та РП-377ВЬ (знизу)

Зазначається, що у РФ є ціле сімейство подібних систем: РП-377А, РП-377Л, РП-377ЛА "Лорандит" і низку інших. Не виключено, що бійці знищили одну з варіацій РП-377ВМ або РП-377УВМ1Л "Лесочек", резюмують аналітики.

Нагадаємо, 9 грудня аналітики DeepState розказали про нову тактику російських військ під Кринками.

8 грудня ЗМІ писали, що окупанти намагаються вибити українські війська з лівого берега Херсонської області керованими авіабомбами.