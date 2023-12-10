Просування триває: ЗСУ успішно контратакували в районі Роботиного, – ISW (мапа)

Українські військові тримають позиції на Запорізькому напрямку, де окупанти силами десантників намагаються наступати.

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Бойові дії на Запорізькому напрямку тривають. За заявами російських джерел, український наступ на захід від Роботиного дав змогу закріпитись на нових позиціях. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW) 9 грудня.

З посиланням на російський телеграм-канал WarGonzo, аналітики пишуть, що українська армія провела успішну контратаку. Вдалося стабілізувати ситуацію на захід від Роботиного. Разом з тим російські окупанти намагаються тиснути зі сторони Вербового та Новофедорівки. Проте заяви про результативність атак не підтвердилася.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони відбили наступ ЗС РФ в районі Роботиного, Вербового та поблизу Новопокровки. При цьому під Вербовим наступали частини 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії ЗС РФ. Також російські пропагандисти стверджують, що погані погодні умови впливають на обидві сторони в їхній здатності вести обстріли та вести наземні бойові дії.

мапа боїв в раойні Роботиного Фото: ISW

Також українські військові утримують позиції на лівому березі Херсонської області. Російські джерела заявили про удари по позиціях ЗСУ та човнах для переправи. Військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець 8 грудня писав, що ЗС РФ намагаються просунутись на схід від Кринок. Ворог укріплює позиції на південний захід від Олешок, а також поблизу Підлісного та Кардашинки. Генеральний штаб ЗСУ інформує про те, що Сили оборони утримують позиції.

Ситуація на лівому березі Дніпра Фото: ISW

Нагадаємо, 10 в ISW повідомляли, що РФ намагається перехопити ініціативу на фронті до виборів президента, які відбудуться в березні.

9 грудня оглядач зазначив, що війська Росії готуються захопити нові населені пункти, якщо програють Авдіївку.